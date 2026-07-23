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Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrıldığını ve siyasi yoluna Zafer Partisi'nde devam edeceğini duyurdu.

Yıllarca CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirten Başer, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle partisinden ayrılma kararı aldığını ifade etti. CHP'yi sert sözlerle eleştiren Başer, "Vatan için o, bu demeden hepimizin birlikte hareket etmesi gerekir. Yıllarca CHP'li olarak var oldum ancak son ihanetle zaptedilmiş CHP'den ayrılmak boynumun borcu oldu." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Türkiye'nin ortak değerleri etrafında birleşilmesi gerektiğini vurgulayan Başer, "Vatan için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bu vatana ait hisseden herkesin başımın üstünde yeri var." dedi.