PREMIER LİG BİLETİ İÇİN KRİTİK MAÇ
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Premier Lig’e yükselme hedefiyle Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 17.30’da başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
WEMBLEY’DE SEZONUN EN ÖNEMLİ 90 DAKİKASI
İngiltere Championship’te normal sezonun ardından play-off finaline gelinirken, Wembley Stadyumu sezonun en kritik maçına ev sahipliği yapacak. Kazanan takım, gelecek sezon Premier Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.
HULL CITY PREMIER LİG HAYALİ PEŞİNDE
Hull City, sezon boyunca sergilediği performansla dikkat çekerken, Acun Ilıcalı yönetimindeki ekip Premier Lig hedefini gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Hull City, Middlesbrough engelini aşarak İngiliz futbolunun en üst seviyesine yükselmeyi amaçlıyor.
HULL CITY-MIDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
İngiltere Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough'yu karşı karşıya getirecek mücadele, 23 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.30'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TV8'den naklen ekrana gelecek.