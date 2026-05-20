İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Southampton’ın casusluk suçlaması nedeniyle organizasyondan men edilmesinin ardından yaşanan sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

“BUGÜNLÜK BİR GELİŞME, YARIN NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ”

Sürecin belirsiz olduğunu vurgulayan Ilıcalı, “Bugünlük bir gelişme, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bize denk geldi herhalde. 120 yılın kaosu olan tek senesi bu sene oldu” ifadelerini kullandı.

Casusluk iddialarına da değinen Ilıcalı, “Southampton teknik ekibi rakip antrenmanları gizlice izleyip kayıt yapmış. Bu ortaya çıktı ve İngiltere’de büyük yankı uyandırdı” dedi.

“İŞ DAHA DA BÜYÜDÜ”

İddiaların ardından sürecin genişlediğini söyleyen Ilıcalı, “Önce rakip takım şikayet etti, sonra teknik ekipten birinin olduğu ortaya çıktı. Ardından başka takımlara da yapılıp yapılmadığı araştırıldı” diye konuştu.

“FİNAL İLERİ ALINACAK MI BİLMİYORUZ”

Play-off sürecinin de belirsiz hale geldiğini belirten Ilıcalı, “Southampton’ın turnuvadan ihraç edilmesi sonrası Middlesbrough rakibimiz olarak açıklandı. Ancak itiraz süreci var, finalin ileri alınıp alınmayacağı belli değil” dedi.

“HUKUKÇULARIMIZLA TOPLANTI YAPACAĞIZ”

Kararla ilgili hukuki değerlendirme yapacaklarını belirten Ilıcalı, “Biz aynı görüşte değiliz. Yarın hukukçularımızla toplantı yapacağız. Eğer durum maç sonucunu direkt etkiliyorsa itirazımız olmayabilir” ifadelerini kullandı.

“PREMIER LİG İHTİMALİNİ İNCELİYORUZ”

Sürecin Hull City’nin Premier Lig hedefini de etkileyebileceğini söyleyen Ilıcalı, “Hukukçularımız şu anda finalistin diskalifiye olması durumunda bizim direkt Premier Lig’e çıkma ihtimalimizi inceliyor” dedi.