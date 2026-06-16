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Okan Buruk komutasında Süper Lig'de arka arkaya 4. şampiyonluğunu elden eden Galatasaray, 2026-27 sezonunda da iddialı bir kadro kurmak için girişimlere başladı.

Özellikle orta saha hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, daha önceden de gündeme düşen Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes için tekrar devreye girdi.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray, Bruno Fernandes transferini 20-25 M € bandına bitirmeyi hedefliyor.

TARİHİ REKORU KIRDI

Bu sezon takımıyla Premier Lig'de 35 maça çıkan Portekizli yıldız, yaptığı 21 asistle rekor kırmıştı. Deneyimli yıldız ayrıca 9 kez de fileleri havalandırdı.

KARARINI DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA KARARINI VERECEK

Bu sezon gösterdiği performansla Manchester United'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Fernandes, takımının Premier Lig'i 3. sırada bitirip, Şampiyonlar Ligi vizesi almasında öne çıkan isim olmuştu.

Portekiz'in de Dünya Kupası kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu, geleceğiyle ilgili kararı dev turnuvanın tamamlanmasının ardından verecek.

MANCHESTER UNITED BIRAKMAK İSTEMİYOR

İngiliz devi ise takımın yıldız ismi Fernandes'in takımdan ayrılmasını istemiyor.