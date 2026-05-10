Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin son haftası derbi maça sahne oldu.
Beşiktaş GAIN ile Galatasaray MCT Technic Akatlar'da karşı karşıya geldi.
GALATASARAY DERBİYİ KAZANDI
Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede Galatasaray Beşiktaş'ı 89-82 mağlup etti.
JAMES PALMER JR. YILDIZLAŞTI
22 sayılık performansıyla sahanın en skorer oyuncusu olan James Palmer Jr. Galatasaray'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.
Öte yandan Beşiktaş'ta Devon Dotson'un 15 sayı, 9 asistlik etkileyici performansı yeterli olmadı.
BEŞİKTAŞ'IN 5. MAĞLUBİYETİ OLDU
Bu sonuçla birlikte Galatasaray normal sezonu 17 galibiyet, 13 mağlubiyetle tamamladı.
24 galibiyette kalan Siyah Beyazlılar ise Fenerbahçe Beko ile oynayacağı erteleme maçı öncesi 5. mağlubiyetini aldı.