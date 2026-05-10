Yok böyle bir maç: Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin son haftasında Karşıyaka-Bursaspor maçı tarihe geçecek son hücumuyla dramatik bir ana sahne oldu. Karşıyaka Bursaspor’u son saniye basketiyle 84-82 mağlup ederek ligde kaldı.

Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun son haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

Nefeslerin tutulduğu Karşıyaka-Bursaspor maçı tarihe geçecek dramatik bir sona sahne oldu.

İLK YARIDA BURSASPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü eline alan taraf Bursaspor oldu.

Özellikle ikinci çeyrekte hücumda ritim bulan konuk ekip soyunma odasına 48-31 üstün girdi.

Karşıyaka, Bursaspor karşısında ilk yarıyı çift haneli farkla geride kapatsa da ikinci yarıda reaksiyon gösterdi.

PETKİMSPOR SONUCU UMUTLANDIRDI

Petkimspor maçının erken tamamlanmasıyla birlikte Karşıyaka için tablo netleşti.

Yeşil-kırmızılı ekip, galibiyet alması halinde Basketbol Süper Ligi’nde kalmayı garantileyeceğini öğrendi.

Karşıyaka, son çeyreğe ligde kalma umutlarıyla çıktı.

Bu gelişmenin ardından tribünlerin atmosferi de tamamen değişti.

KRİTİK ÜÇLÜKLER MAÇI KOPARACAK GİBİYDİ

Karşıyaka geri dönüş için büyük çaba harcasa da Bursaspor son bölümde bulduğu kritik üçlüklerle farkı yeniden açtı.

Bitime kısa süre kala farkın 9 sayıya çıkması salonda büyük sessizlik yarattı.

SOKOLOWSKI SON SANİYEDE SAHNEYE ÇIKTI

Pes etmeyen Karşıyaka, son dakikalarda farkı eriterek yeniden maça ortak oldu.

Karşılaşmanın son anlarında topu eline alan Michal Sokolowski, turnikesini sayıya çevirerek takımına galibiyeti getirdi.

KARŞIYAKA LİGDE KALDI

Son düdüğün ardından Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu büyük sevinç yaşadı.

Karşıyaka sezon boyunca zor günler yaşasa da sonunda ligde kalmayı başardı.

Bu sonucun ardından Karşıyaka sezonu 9 galibiyet ve 21 mağlubiyetle tamamladı.

Bursaspor ise ligi 10 galibiyet ve 20 yenilgiyle kapattı.

