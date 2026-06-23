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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda turnuvanın favorilerinden Portekiz ikinci maçta Özbekistan ile Houston'da karşı karşıya geldi.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE KALMIŞTI

Dünya Kupası'na Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak 1 puanla başlayan Portekiz'de hafta boyunca Cristiano Ronaldo eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı.

ÖZBEKİSTAN MAÇINDA 6 DAKİKADA KARA BULUTLARI DAĞITTI

İlk maçta bekleneni veremeyen 41 yaşındaki yıldız oyuncu yoğun baskı altında çıktığı Özbekistan karşısında henüz 6. dakikada ağları havalandırarak hem eleştirilere cevap verdi hem de Dünya Kupası tarihine geçti.

PORTEKİZ'İ ÖNE GEÇİRDİ

Cancelo'nun son çizgiye inerek içeri çevirdiği topu ön direkte yaptığı tek vuruşla ağlarla buluşturan Cristiano Ronaldo, Portekiz'i öne geçirdi.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Ronaldo bu golle birlikte katıldığı 6 Dünya Kupası'nda da gol atma başarısı gösteren tek futbolcu olarak tarihe geçti.