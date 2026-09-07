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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nde yürütülen kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmaları yeni buluntuları gün ışığına çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, antik kentteki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, bazilikanın orta nefinde M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin açığa çıkarıldığını bildirdi. Ancak ortaya çıkarılan alan, kazı ekibinin ulaştığı tek dikkat çekici buluntu olmadı.

YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK EROS BAŞI BULUNDU

2026 yılı kazıları sırasında bazilikanın Pastoforion bölümünde M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı da gün yüzüne çıkarıldı. Buluntunun, Pompeiopolis’in Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki sanatsal ve kültürel ortamına ilişkin yeni veriler sunduğu belirtildi.

Bazilikanın ilk inşa evresinin de M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık M.S. 150-160 yıllarına tarihlendirilebileceği değerlendiriliyor.

105 METREKARELİK MOZAİK TAMAMEN ORTAYA ÇIKARILMADI

Antik kentin bazilikasının orta nefinde yapılan kazılarda farklı geometrik desenlere sahip mozaikler ortaya çıkarıldı. Oldukça iyi korunmuş durumdaki mozaiklerin yaklaşık 105 metrekarelik bölümü gün yüzüne çıkarılırken, mevcut alanın konservasyon çalışmaları da tamamlandı.

Ancak Bakan Ersoy’un dikkat çektiği önemli bir ayrıntı daha var: Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı henüz ortaya çıkarılmış değil.

Ersoy, çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Kazılarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

POMPEİOPOLİS’İN TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Paphlagonia Bölgesi’nin Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki önemli merkezlerinden ve eyalet başkentlerinden biri olan Pompeiopolis’te bazilika kazılarına ilk kez 2025 yılında başlandı.

Yapının mimari özellikleri, stratigrafik veriler ve kazılarda bulunan eserler birlikte değerlendirildiğinde bazilikanın zaman içerisinde önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdiği anlaşılıyor.

Pompeiopolis’in M.S. 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması da kentin Geç Antik Çağ’daki dini ve idari önemine işaret etti.

Bazilikadaki mimari düzenlemeler, bezemeler ve zemin mozaikleri, yapının sonraki döneminin kentin Hristiyanlaşma süreciyle bağlantısını ortaya koydu.

Pompeiopolis Bazilikası’nda sürdürülen çalışmalarla yapının farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Kazı ekibi, orta nefteki mozaik döşemesinin devamını gün yüzüne çıkarmak, mozaikleri belgelemek ve korumaya yönelik çalışmalarını sürdürmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Ortaya çıkarılacak yeni buluntuların, Pompeiopolis’in Roma döneminden Geç Antik Çağ’a uzanan kentsel ve dini tarihine ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor.