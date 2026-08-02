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Kaynak: AA

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan 2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi finalinde Polonya ile ABD karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Polonya, rakibini 25-21, 23-25, 25-27, 25-23 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.

TARİHİNDEKİ 3. ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla Polonya, daha önce 2023 ve 2025 yıllarında kazandığı şampiyonlukların ardından organizasyon tarihindeki üçüncü VNL zaferini elde etti.

BRONZ MADALYA SLOVENYA'NIN

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Slovenya ile Japonya karşı karşıya geldi.

Slovenya, rakibini 25-21, 26-28, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

FİLENİN EFELERİ TARİH YAZDI

2026 VNL'de tarihinde ilk kez final etabına kalma başarısı gösteren A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Slovenya ile karşılaştı.

Normal sezonu 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Slovenya'ya 25-21, 35-33 ve 39-37'lik setlerle 3-0 mağlup olarak organizasyonu 6. sırada bitirdi.