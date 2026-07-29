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Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi Final Etabı çeyrek final müsabakasında Türkiye ile Slovenya karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez VNL finallerinde mücadele etme hakkı kazanan Filenin Efeleri, yarı final bileti için çıktığı parkede güçlü rakibine diş geçiremeyerek organizasyondan elendi.

KORAKORA MÜCADELE EDİLEN SETLERDE GÜLEN TARAFA SLOVENYA OLDU

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk setini 25-21 kazanan Slovenya, skor avantajını eline geçirdi. İkinci ve üçüncü setlerde ise voleybolseverler unutulmaz bir mücadeleye tanıklık etti. İnanılmaz bir direnç sergileyen ve seti kazanmak adına son sayıya kadar savaşan milli takımımız, uzatma bölümlerine taşınan ikinci seti 35-33, üçüncü seti ise 39-37 kaybederek sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

İLK KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADILAR

VNL'deki 3'üncü sezonunda 12 maçın 8'ini kazanarak tarihi bir başarı gösteren ve adını son 8 takım arasına yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya mağlubiyetiyle turnuva yolculuğunu noktaladı. Çeyrek final engelini aşan Slovenya ise adını yarı finale yazdıran taraf oldu.