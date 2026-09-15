Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Burdur'un İstasyon Caddesi üzerinde yaşanan olayda, M.D. isimli motosiklet sürücüsü plakasının bir bölümünü bezle kapatarak ters şeritte seyretmeye başladı. Durumu fark eden trafik polisi ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle hızla kaçarak izini kaybettirdi.

Olayın ardından bölgede arama çalışması başlatan polis ekipleri, kaçan motosikleti kısa süre içerisinde Burdur E-Sınav Merkezi’nin önünde park edilmiş halde buldu. Motosiklet üzerinde inceleme yapan ekipler, sürücü M.D.'nin bina içerisinde ehliyet sınavında olduğunu tespit etti.

"SINAVA YETİŞMEK İÇİN KAÇTIM" DEDİ

Kaçan sürücüyü yakalamak için sınav salonuna girmeyen polis ekipleri, kapıda sınavın tamamlanmasını bekledi. Sınav çıkışında polisi karşısında görünce şaşkınlık yaşayan M.D., ekiplerin "Neden kaçtın?" sorusuna "Sınava yetişmek için kaçtım" yanıtını verdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontroller ve belirlenen kural ihlalleri kapsamında sürücüye toplam 390 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün motosikleti ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.