Kaynak: İHA

Olay, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik gerçekleştirdikleri denetim sırasında 34 KN 7657 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçtı.

Ekipler tarafından başlatılan takip sonucu yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından araç durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün Remzi U. (38) olduğu ve 0.61 promil alkollü olduğu tespit edildi.

DAHA ÖNCEDEN SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Remzi U.'nun daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği de belirlendi. Sürücüye, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL, ehliyeti daimi iptal edildiği halde araç kullanmaktan 200 bin TL, alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL olmak üzere toplam450 bin TL, araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Böylece toplam ceza miktarı 490 bin TL oldu.

Ayrıca otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.