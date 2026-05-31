Gezi olaylarının 13. yıl dönümü sebebiyle İstanbul'un birçok noktasında güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda özellikle Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresi polis bariyerleriyle çevrilirken, çok sayıda polis ekibi bölgede görevlendirildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gezi olaylarının 13. yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilen anma öncesinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Gün boyunca meydana çıkan yollar kapatılırken, metro seferleri Taksim durağında durmadı. Osmanbey'den Taksim'e uzanan güzergâhta polis bariyerleri kuruldu.

Tüm kısıtlamalara rağmen yüzlerce kişi Mis Sokak'ta bir araya gelerek Gezi olaylarının 13. yılını andı.

CAN ATALAY’IN MESAJI OKUNDU

Anmaya CHP'nin tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay için destek mesajlarının yanı sıra, Ahmet Şık, Sezai Temelli, Kezban Konukçu ve İskender Bayhan ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Etkinlikte gezi olayları sırasında yaşamını yitirenlerin ve Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan isimlerin fotoğrafları taşındı. Katılımcılar, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.