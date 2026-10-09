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Kaynak: İHA

Çorum'da polis ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-9 Ekim tarihleri arasında il merkezinde toplam 131 asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

2 BİN 651 KİŞİNİN KİMLİĞİ SORGULANDI

Denetimler kapsamında 67 park, 78 okul çevresi, 51 otopark, 27 yurt bölgesi ve 24 kahvehane kontrol edildi. Uygulamalarda 2 bin 651 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

8 SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kontrollerde 4 tabanca, 4 av tüfeği, 96 fişek, 9 av fişeği, 28 sentetik ecza hapı ve 4,88 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

7 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise bin 623 araç denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.