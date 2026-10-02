Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarını işledikleri iddia edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adliyede işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.