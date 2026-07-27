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Pokemon, koleksiyon kartlarına yönelik yoğun talep ve karaborsa satışlarını önlemek amacıyla Japonya'daki mağazalarında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Şirket, ilk etapta beş mağazada yüz tanıma sistemini zorunlu hale getirdi. Uygulamanın ilerleyen dönemde diğer Pokemon mağazalarına da yaygınlaştırılması bekleniyor.

AYNI KİŞİ İKİNCİ KEZ SIRAYA GİREMEYECEK

Şirketin duyurusuna göre, ilkokul çağındaki çocuklar ve üzerindeki tüm ziyaretçiler mağazaya girişte yüz tanıma sisteminden geçerek sıra bileti alacak.

Sistem, aynı kişinin ikinci kez mağazaya girmesi veya birden fazla sıra bileti almaya çalışması halinde uyarı verecek. Bu durumda mağazaya yeniden giriş otomatik olarak engellenecek.

YENİ KURAL GETİRİLDİ

Yeni uygulamayla birlikte müşterilere mağazadan ayrılmadan önce personele bilgi verme zorunluluğu da getirildi.

Personelin bilgisi olmadan mağazadan çıkan ziyaretçiler, aynı gün içerisinde tekrar mağazaya giriş yapamayacak.

VERİLERİN NE KADAR SAKLANACAĞI AÇIKLANMADI

Pokemon, müşteri ziyaret kayıtları ile yüz tanıma sistemi üzerinden elde edilen biyometrik verilerin ne kadar süreyle saklanacağına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Pokemon kartları yaklaşık 30 yıldır koleksiyoncular tarafından biriktirilip takas edilirken, özellikle Covid-19 salgını sonrası sosyal medyanın da etkisiyle ürünlere olan ilgi önemli ölçüde artmıştı. Bu durum, son yıllarda karaborsa satışlarının da yükselmesine neden olmuştu.