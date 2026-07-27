Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tanesi tezgahlarda 42 liradan satılıyor: Kilosu 300 TL'ye çıktı, vatandaşlar tepki gösterdi

Tanesi tezgahlarda 42 liradan satılıyor: Kilosu 300 TL'ye çıktı, vatandaşlar tepki gösterdi

Sezonun ilk hasadı tezgâhlara geldi ancak fiyatı vatandaşın gündemine oturdu. Birçok kişi yüksek fiyat nedeniyle ürüne sadece uzaktan bakabildi.

Kaynak: ANKA
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Tanesi tezgahlarda 42 liradan satılıyor: Kilosu 300 TL'ye çıktı, vatandaşlar tepki gösterdi - Resim: 1

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sezonun ilk incirleri satışa sunuldu. Tezgâhlarda kilosu 300 liradan, tanesi ise 42 liradan satılan incir, hem satıcıların hem de vatandaşların gündeminde yer aldı.

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Tanesi tezgahlarda 42 liradan satılıyor: Kilosu 300 TL'ye çıktı, vatandaşlar tepki gösterdi - Resim: 2

İlçede satış yapan üretici, incirleri Aydınlar köyündeki kendi bahçesinden getirdiğini belirterek, “Kendi üretimim olan incirleri satıyorum.

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Tanesi tezgahlarda 42 liradan satılıyor: Kilosu 300 TL'ye çıktı, vatandaşlar tepki gösterdi - Resim: 3

Kilosu 300 lira. Geçen yıl da kilosunu 300-350 lira arasında satıyorduk.” dedi.

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Tanesi tezgahlarda 42 liradan satılıyor: Kilosu 300 TL'ye çıktı, vatandaşlar tepki gösterdi - Resim: 4

Vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi

İncirin fiyatını yüksek bulan vatandaşlardan biri, “Yemem ben, enayi yerine düşmem. Geçen burada daha uygun fiyata bulmuştum.

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Tanesi tezgahlarda 42 liradan satılıyor: Kilosu 300 TL'ye çıktı, vatandaşlar tepki gösterdi - Resim: 5

Bu fiyatlarla almak mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

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Tanesi tezgahlarda 42 liradan satılıyor: Kilosu 300 TL'ye çıktı, vatandaşlar tepki gösterdi - Resim: 6

Bir diğer vatandaş da, “İncir çok pahalı. Bu fiyatlarla almam da yemem de mümkün değil.” sözleriyle yüksek fiyatlar nedeniyle ürünü satın alamayacağını dile getirdi.

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