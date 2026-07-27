Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sezonun ilk incirleri satışa sunuldu. Tezgâhlarda kilosu 300 liradan, tanesi ise 42 liradan satılan incir, hem satıcıların hem de vatandaşların gündeminde yer aldı.
Tanesi tezgahlarda 42 liradan satılıyor: Kilosu 300 TL'ye çıktı, vatandaşlar tepki gösterdi
Sezonun ilk hasadı tezgâhlara geldi ancak fiyatı vatandaşın gündemine oturdu. Birçok kişi yüksek fiyat nedeniyle ürüne sadece uzaktan bakabildi.Kaynak: ANKA
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İlçede satış yapan üretici, incirleri Aydınlar köyündeki kendi bahçesinden getirdiğini belirterek, “Kendi üretimim olan incirleri satıyorum.
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Kilosu 300 lira. Geçen yıl da kilosunu 300-350 lira arasında satıyorduk.” dedi.
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Vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi
İncirin fiyatını yüksek bulan vatandaşlardan biri, “Yemem ben, enayi yerine düşmem. Geçen burada daha uygun fiyata bulmuştum.
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Bu fiyatlarla almak mümkün değil.” ifadelerini kullandı.
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Bir diğer vatandaş da, “İncir çok pahalı. Bu fiyatlarla almam da yemem de mümkün değil.” sözleriyle yüksek fiyatlar nedeniyle ürünü satın alamayacağını dile getirdi.
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