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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak ABD'de teknik direktör Mauricio Pochettino, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Türkiye'nin kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Arjantinli teknik adam, karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir Dünya Kupası maçı. Türk takımı çok iyi bir takım. Elendiler ama kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. Takımın kalitesini biliyoruz."

"TÜRKİYE DAHA FAZLASINI HAK EDİYORDU"

Pochettino, A Milli Takım'ın turnuvadaki performansına ilişkin değerlendirmesinde ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Benim görevim onların neden elendiğini analiz etmek değil. Takımı inceledim, bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı. Bence çok iyi bir takım." diyen deneyimli teknik adam, Türkiye'nin turnuvaya erken veda etmesini beklemediğini ima etti.

"GURURU İÇİN OYNAYAN BİR TAKIM BEKLİYORUZ"

ABD'nin deneyimli çalıştırıcısı, gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Takım'ın mücadeleyi bırakmayacağını belirterek, "Yarın karşımızda rekabetçi ve gururu için oynayan bir takım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.