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Kaynak: DHA

Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etmeye hazırlanan AJet uçağında yaşanan sigara krizi, seferi kısa süreliğine aksattı.

Edinilen bilgiye göre, VF-5398 sefer sayılı Trabzon-Sabiha Gökçen uçuşunu gerçekleştirecek AJet uçağı kalkış için pist başına ilerlediği sırada bir yolcu sigara içmeye çalıştı. Durumu fark eden diğer yolcuların kabin ekibini uyarması üzerine görevli personel yolcuya müdahale etti.

Yaşanan olayın kaptan pilota bildirilmesinin ardından uçağın kalkışı durduruldu. Pilot, güvenlik gerekçesiyle uçağı yeniden park pozisyonuna çekme kararı aldı.

Uçağa gelen polis ekipleri, kuralları ihlal ettiği belirtilen yolcuyu uçaktan indirerek hakkında işlem başlattı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından AJet uçağı yeniden kalkış hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.