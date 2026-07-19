Türkiye'de 4207 sayılı "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" ile ilgili 2008 yılında yapılan düzenlemelerle kamuya açık tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklandı.
İstanbul’da sigara yasağını delen işletmelere ağır fatura: Yüz milyonlarca lira ceza yağdı
İstanbul’da, kapalı alanlarda sigara yasağının ihlal edilmesi nedeniyle son 5 yılda işletmelere 694 milyon 666 bin 994 lira idari para cezası kesildi.Kaynak: AA
Söz konusu yasanın kapsamının genişletilmesiyle birlikte 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren özel hukuk kişilerine ait olan lokanta, kahvehane, kafeterya ve birahane gibi işletmelerde de tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklandı. Bu kapsamda, ikamete mahsus konutlar hariç tüm kapalı alanlarda sigara içme yasağı konuldu. Bu yasağın getirilmesindeki temel amaç ise sigara kullanmadığı halde başkalarının kullandığı sigara dumanından zarar gören kişilerin korunması oldu.
TÜRKİYE AVRUPA’DA ÜÇÜNCÜ!
Diğer taraftan, 19 Temmuz 2009 itibarıyla Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, tütün kontrolüne yönelik en geniş kapsamlı yasası olan Bermuda, Yeni Zelanda, Uruguay, İngiltere ve İrlanda'dan sonra dünyadaki 6'ncı, Avrupa'daki 3'üncü ülke konumuna geldi.
İŞLETMELER TEK TEK DENETLENDİ!
Sağlık Bakanlığı’na bağlı ilgili kurumlar tarafından sigara dumanına pasif maruziyetin önlenmesi için ülke genelinde denetimler yapılıyor.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kentte bu yıl itibarıyla denetim yapan 145 personelden oluşan 65 ekip bulunuyor. Denetimler, yetkili ekiplerce "serbest denetim", "ihbar denetimi, "takip denetimi" ve "çapraz denetim" şeklinde yürütülüyor.
YÜZ MİLYONLARCA PARA CEZASI UYGULANDI
Kapalı alanda sigara yasağı çerçevesinde ekipler tarafından , 5 yılda 1 milyon 349 bin 147 işletme denetlenirken, kapalı mekanda tütün kullanımına izin verdiği tespit edilen 25 bin 970 iş yerine 694 milyon 666 bin 994 lira para cezası uygulandı.
BİNLERCE İŞLETME YASAĞA UYMADI!
Denetimlerde yasağa uymayan işletme sayısı ise yıllara göre sırasıyla 3 bin 210, 3 bin 26, 4 bin 950, 8 bin 305 ve 6 bin 479 olarak kayıtlara geçti.
İhlal tespit edilen işletmelere kesilen idari para cezası yıllara göre artış gösterirken, en fazla ceza tutarı geçen yıl gerçekleşti. Buna göre 2022'de kesilen toplam ceza tutarı 22 milyon 263 bin 642 lira olurken, 2023'te bu rakam 33 milyon 47 bin 275 lira, 2024'te 154 milyon 579 bin 277 lira, 2025'te 278 milyon 960 bin 429 lira oldu.
Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise yasağa uymayan işletmelere 205 milyon 816 bin 371 lira ceza uygulandı.