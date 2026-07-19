İstanbul’da sigara yasağını delen işletmelere ağır fatura: Yüz milyonlarca lira ceza yağdı

İhlal tespit edilen işletmelere kesilen idari para cezası yıllara göre artış gösterirken, en fazla ceza tutarı geçen yıl gerçekleşti. Buna göre 2022'de kesilen toplam ceza tutarı 22 milyon 263 bin 642 lira olurken, 2023'te bu rakam 33 milyon 47 bin 275 lira, 2024'te 154 milyon 579 bin 277 lira, 2025'te 278 milyon 960 bin 429 lira oldu.