Sekiz bölümlük mini dizi formatında tasarlanan yapımda Kıvanç Tatlıtuğ, gizemli ajan “Ali” karakterine hayat verecek. Kadın başrol Yasemin rolü için ise Pınar Deniz’in sözleşme imzalamak üzere olduğu belirtildi. İki popüler ismin aynı projede bir araya gelmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dizinin yönetmenliği konusunda ilk dönemde Can Evrenol’un adı geçse de kulislerde farklı bir gelişme yaşanıyor. Yapımcıların, deneyimli yönetmen Hilal Saral’a resmi teklif sunduğu öne sürüldü. Anlaşma sağlanırsa projenin sanatsal kalitesinin ciddi oranda yükseleceği ifade ediliyor.

Hilal Saral ile Kıvanç Tatlıtuğ’un daha önce Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney ve Kurt Seyit ve Şura gibi ikonik yapımlarda birlikte çalışmış olması, olası işbirliğini daha anlamlı kılıyor. Yıllar aradan sonra dijital ekranda gerçekleşebilecek bu yeniden buluşma, sektörde yakından izleniyor.