Sosyetede fırtına koptu: Nörolog Serdar Dağ ve sanatçı Züleyha Ortak arasında ‘Yasak aşk’ iddiası… 200 bin TL'lik bilezik dedikoduları ateşledi

Sosyete ve sanat dünyası bu iddia ile sarsılıyor! Ünlü nörolog Prof. Dr. Serdar Dağ ile sanatçı Züleyha Ortak arasındaki “yasak aşk” söylentilerine doğrudan cevap geldi.
Ünlü nörolog Prof. Dr. Serdar Dağ, sanatçı Züleyha Ortak ile “yasak aşk” iddialarını yalanladı. 200 bin TL’lik bilezik hediyesi dedikoduları ateşledi. İşte detaylar...
Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un yazdığı köşe yazısına göre; 200 bin TL’lik Sevgililer Günü hediyesiyle başlayan dedikodular, “evden atılan evlat” ve “lüks araç” iddialarıyla magazin gündemini altüst etti.
"Önceki gün ortaya atılan haberler, Züleyha Ortak ile Prof. Dr. Serdar Dağ’ı hedef alarak sanat camiasında büyük ses getirmişti. İddialara göre; aralarındaki yasak ilişki Dağ’ın evliliğini sona erdirmiş, sevgilisine 2025 model lüks bir otomobil alan Dağ, oğlunu evden kovup sokağa terk etmişti! Bu şok iddialar patlak verince hemen Serdar Dağ’ı aradım.
Dağ, eşiyle Şubat 2023’te boşandıklarını, Züleyha Ortak ile boşanmanın ardından flört etmeye başladıklarını açıkladı.
Boşanma protokolünde tüm mal varlığını oğluna devrettiğini belirten Dağ, kimseyi evden çıkarmadığını ve oğlunun hâlâ Zekeriyaköy’deki villada yaşadığını vurguladı.
“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Niye bu dedikodular çıktı o zaman?” soruma Dağ şu cevabı verdi: “Sevgililer Günü hediyesi olarak Züleyha Hanım’a 200 bin liralık bir bilezik aldım. Ondan sonra bu iddialar ortaya atıldı, tüm sebep bu” dedi.
Ayrıca sevgilisine lüks otomobil aldığı iddiasını da kesin bir dille yalanladı. Züleyha Ortak’ın lüks aracı kendi imkanlarıyla aldığı ortaya çıktı.
Prof. Dr. Serdar Dağ kimdir?
Prof. Dr. Serdar Dağ, tanınmış bir Türk nörolog ve beyin-sinir hastalıkları uzmanıdır. Tıp eğitimini ve nöroloji uzmanlığını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2005'te doçent, 2014'te profesör unvanını aldı.
Kariyeri boyunca International Hospital, Acıbadem Sağlık Grubu ve Memorial Hospital gibi prestijli kurumlarda görev yapmış, aynı zamanda muayenehane hekimliğini sürdürdü.
Şu anda kendi kurduğu DC Muayenehaneler Grubu'nda Nöropsikiyatri Bölümü'nde çalışıyor.
TMS tedavisi, kişilik değerlendirmeleri, demans, Alzheimer, migren gibi konularda uzmanlaşmış; televizyon programları ve YouTube yayınlarıyla da tanınıyor. Nişantaşı'nda muayenehanesi bulunuyor.
Züleyha Ortak kimdir?
Züleyha Ortak, 1987 yılında İstanbul'da doğmuş bir Türk halk müziği sanatçısı, ses sanatçısı, televizyon programcısı ve prodüktördür.
Türkçe, Zazaca ve Kürtçe konuşulan bir ailede büyüdü. Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünden mezun olmuş, yarı zamanlı konservatuvar eğitimi aldı.
Müzik kariyerine Zülfü Livaneli'nin asistanlığını yaparak başlamış, onun teşvikiyle profesyonel sahneye adım attı.
T.C. Kültür Bakanlığı onaylı ses sanatçısıdır.
TRT 1'de "İyi Fikir" programını sunmuş, Habertürk Müzik Evi, TRT Müzik gibi platformlarda yer almış; "Sınırsız Ezgiler" ve "Müziğin Ritmi" gibi programlarda görev yaptı.
Etnik ve Anadolu ezgileriyle tanınır, Kalan Müzik etiketiyle albüm ve single'lar yayımlandı,