11 Şubat 2026 Çarşamba akşamı oynanan haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti.
Survivor'da büyük kriz diskalifiye mi geliyor? Acun: Maalesef sorumlusu benim
Survivor 2026’da heyecan ve tansiyon giderek artıyor. 11 Şubat akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, yarışmanın kaderini etkilerken; yayınlanan yeni bölümde Nagihan ve Seren Ay arasında yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü.Derleyen: Gül Devrim Koyun
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kadınlar dokunulmazlık oyununda parkurda üstün performans sergileyen taraf Gönüllüler takımı oldu ve haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ise konseyde eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Yapılan oylama sonucunda haftanın birinci eleme adayı Seda oldu. Önümüzdeki bölümlerde oynanacak diğer dokunulmazlık oyunlarıyla birlikte potanın şekillenmesi bekleniyor.
NAGİHAN VE SEREN AY KRİZİ
Survivor’da asıl gündem, Kırmızı takım yarışmacıları Nagihan ve Seren Ay arasında yaşanan olay oldu.
11 Ocak’ta yayınlanan bölümde Seren Ay’ın fırlattığı sandalyenin Nagihan’ın koluna isabet ettiği görülmüş, ardından taraflar arasında fiziksel temas yaşanmıştı. Konseyde tansiyon daha da yükselmiş, Seren Ay’ın Nagihan için sarf ettiği “50 yaşında kadın, deli” sözleri Acun Ilıcalı’nın da tepkisini çekmişti.
Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise olayların büyüdüğü görüldü. Görüntülerde Nagihan’ın adada Seren Ay’a saldırdığı anlar yer aldı.
Acun Ilıcalı fragmanda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Uyarmaya çalıştım olmadı. Sakinleştirmeye çalıştım olmadı. Maalesef Nagihan’ı durduramadık. Nagihan Seren Ay’a saldırdı. Seren Ay’ın kolunda hasar var. Seren Ay gözetim altında. Ben ailem gibi gördüm hep yarışmacıları. Aileler, ‘kızım saldırıya uğramış’ diye ayılıp bayılırken maalesef sorumlusu benim.”
Gözler yarışmanın yeni bölümüne çevrildi.
NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Fragmanda hem Nagihan’ın hem de Seren Ay’ın konseyde yer almaması, izleyiciler arasında “Nagihan diskalifiye mi oldu?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak diskalifiye kararıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yayınlanmadı.
Yaşanan olayın detayları ve olası yaptırım kararı, 12 Ocak Perşembe saat 20.00’de TV8’de yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.