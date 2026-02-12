Survivor'da büyük kriz diskalifiye mi geliyor? Acun: Maalesef sorumlusu benim

Acun Ilıcalı fragmanda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Uyarmaya çalıştım olmadı. Sakinleştirmeye çalıştım olmadı. Maalesef Nagihan’ı durduramadık. Nagihan Seren Ay’a saldırdı. Seren Ay’ın kolunda hasar var. Seren Ay gözetim altında. Ben ailem gibi gördüm hep yarışmacıları. Aileler, ‘kızım saldırıya uğramış’ diye ayılıp bayılırken maalesef sorumlusu benim.”

Gözler yarışmanın yeni bölümüne çevrildi.