Son veriler, hem nüfus artış hızları hem de metrekare fiyatları üzerinden İstanbul’daki yeni yaşam trendini gözler önüne seriyor.
İstanbul’da göçün yeni yönü: Konut fiyatı düşük ilçeler kazanıyor
İstanbul’un nüfusu 15 milyon 754 bini aşarken, megakentte dikkat çekici bir demografik değişim yaşanıyor. İlçeler arası hareketlilikte ibre, daha ulaşılabilir konut fiyatlarının bulunduğu bölgelere döndü.Derleyen: Gül Devrim Koyun
BAŞAKŞEHİR ZİRVEDE
Geçtiğimiz yıl kişi bazında en fazla nüfus artışı 16 bin 330 kişiyle Başakşehir’de kaydedildi. Onu 15 bin 536 kişiyle Esenyurt ve 13 bin 601 kişiyle Arnavutköy izledi. Tuzla 12 bin 465 kişilik artışla dikkat çekerken, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Silivri de yüksek artış oranlarıyla öne çıktı.
Tuzla’da yıllık nüfus artış oranı yüzde 4,14’e ulaşarak listenin en hızlı büyüyen ilçesi oldu. Başakşehir, Arnavutköy, Çekmeköy ve Silivri’de ise artış oranı yüzde 3’ü aştı.
UYGUN FİYATLI KONUT YÜKSEK TALEP
Nüfusun en hızlı arttığı ilçelerde Ocak 2026 itibarıyla ortalama metrekare konut fiyatlarının görece daha erişilebilir seviyelerde olduğu görülüyor.
Esenyurt’ta metrekare fiyatı 27 bin 684 TL ile listenin en düşük seviyesinde yer alırken, Silivri’de 38 bin 59 TL, Arnavutköy’de 39 bin 135 TL seviyesinde bulunuyor. Başakşehir’de ise ortalama metrekare fiyatı 62 bin 255 TL olarak kaydedildi.
Uzmanlara göre artan yaşam maliyetleri, vatandaşları daha ekonomik bölgelerde konut sahibi olmaya ya da kiralamaya yönlendiriyor. Yeni konut projeleri ve ulaşım yatırımları da bu ilçelere olan ilgiyi artırıyor.
PRESTİJLİ İLÇELERDE NÜFUS GERİLEDİ
Öte yandan İstanbul’un merkezi ve prestijli ilçelerinde ise nüfus düşüşü yaşandı. Kadıköy 3 bin 616 kişilik azalışla listenin başında yer alırken, Zeytinburnu 2 bin 873, Ataşehir 2 bin 741, Bakırköy bin 689 ve Beşiktaş bin 369 kişilik nüfus kaybı yaşadı.
Bu ilçelerde metrekare fiyatları ise oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Beşiktaş’ta ortalama metrekare fiyatı 152 bin 498 TL, Kadıköy’de 150 bin 885 TL’ye ulaştı. Bakırköy’de 110 bin 484 TL, Ataşehir’de 77 bin 97 TL ve Zeytinburnu’nda 73 bin 706 TL seviyeleri dikkat çekti.
İSTANBUL'DA YENİ YERLEŞİM HARİTASI
Ortaya çıkan tablo, İstanbul’da konut fiyatları ile nüfus hareketliliği arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yüksek fiyatlı, merkezi ilçelerden daha uygun maliyetli ve gelişim potansiyeli yüksek bölgelere doğru belirgin bir kayma yaşanıyor.