İstanbul’da göçün yeni yönü: Konut fiyatı düşük ilçeler kazanıyor

BAŞAKŞEHİR ZİRVEDE

Geçtiğimiz yıl kişi bazında en fazla nüfus artışı 16 bin 330 kişiyle Başakşehir’de kaydedildi. Onu 15 bin 536 kişiyle Esenyurt ve 13 bin 601 kişiyle Arnavutköy izledi. Tuzla 12 bin 465 kişilik artışla dikkat çekerken, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Silivri de yüksek artış oranlarıyla öne çıktı.