4 bin TL ola emekli bayram ikramiyesi için kulislerde bin TL'lik bir zam konuşuluyor. 5 bin TL'lik bayram ikramiyesi seviyesine eleştiriler sürerken, Yeniçağ Gazetesi yazarı ve ekonomist Selçuk Geçer dünkü köşe yazısında uygulamadaki değişimi asgari ücret üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz etti.
Selçuk Geçer’in emekli bayram ikramiyesi hesabı gündem oldu: 34 bin TL…
Selçuk Geçer, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin yıllar içindeki alım gücü değişimini rakamlarla masaya yatırdı. İkramiyenin asgari ücrete oranının ciddi ölçüde düştüğüne dikkat çeken Geçer, "Reel olarak budanmış durumda, bugünkü ikramiyenin toplamının yaklaşık 34 bin TL olmalı" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Geçer, uygulamanın başladığı ilk dönemde verilen ikramiyenin asgari ücretin yaklaşık yüzde 62'sine denk geldiğini hatırlatarak, bu oranın günümüzde yüzde 20 seviyelerine kadar gerilediğini belirtti.
İkramiyelerin nominal olarak artmasına rağmen alım gücünün düştüğünü savunan ekonomist, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bayram ikramiyesi kâğıt üzerinde artmış gibi görünse de aslında asgari ücrete ve hayat pahalılığına göre reel olarak budanmış ve içi boşaltılmış durumda."
Selçuk Geçer, açıklamasında ikramiyelerin ilk dönemdeki oranlar üzerinden hesaplanması durumunda ortaya çıkan tabloyu paylaştı:
Mevcut Durum: Emekliye yılda toplam 10 bin TL ikramiye ödeniyor.
Olması Gereken: İlk dönemdeki yüzde 62'lik oran korunsa idi, bugünkü ikramiyenin toplamının yaklaşık 34 bin TL olması gerekiyordu.
Geçer, hesaplamalara göre emeklinin yılda 24 bin TL kayıp yaşadığını iddia ederek, emeklilerin mevcut gidişattan rahatsız olduğunu dile getirdi.