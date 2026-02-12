Selçuk Geçer’in emekli bayram ikramiyesi hesabı gündem oldu: 34 bin TL…

4 bin TL ola emekli bayram ikramiyesi için kulislerde bin TL'lik bir zam konuşuluyor. 5 bin TL'lik bayram ikramiyesi seviyesine eleştiriler sürerken, Yeniçağ Gazetesi yazarı ve ekonomist Selçuk Geçer dünkü köşe yazısında uygulamadaki değişimi asgari ücret üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz etti.