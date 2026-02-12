Üç firmadan iflas kararı

Yeniçağ Gazetesi
12 Şubat 2026 Perşembe
Türkiye'nin sanayi başkenti Kocaeli, ekonomik daralmanın ağır faturasını ödemeye devam ediyor. Son olarak üç önemli şirket için iflas kararı çıktı ve konkordato umutları sona erdi.

Türkiye'den iflas haberleri gelmeye devam ediyor.

T.C. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, BMT Yapı Malzemeleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Globalmed İlaç Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Sportronik Dış Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato taleplerini reddetti.

Daha önce bu firmalara verilen geçici/kesin mühlet (koruma süresi) kaldırıldı ve tüm tedbirler sona erdirildi.

Mahkeme, üç şirketin ayrı ayrı iflasına hükmetti. Resmi ilanla duyurulan karara göre iflas süreci 4 Şubat 2026 tarihi saat 12:32 itibarıyla resmen başladı.

Bu karar, Kocaeli'de son dönemde artan iflas dalgasının yeni bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Ülke genelinde yüksek maliyetler, talep daralması ve finansman zorlukları nedeniyle birçok firma konkordato yoluna başvurmuş, ancak pek çoğu bu süreci iflasla noktalamıştı.

Bu gelişme, Kocaeli'nin sanayi ekonomisindeki kırılganlığı bir kez daha gözler önüne seriyor. Alacaklılar ve ticari ilişkide bulunan firmalar için iflas masası işlemleri artık başlayacak.

