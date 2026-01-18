Yeniçağ Gazetesi
18 Ocak 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Pınar Deniz yeni tarzıyla büyüledi

Pınar Deniz yeni tarzıyla büyüledi

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen Joy Awards törenine katıldı. Lavanta halısında boy gösteren Deniz’in saçlarını kısalttığı ve yenilediği tarzıyla dikkatleri üzerine çektiği görüldü.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Pınar Deniz yeni tarzıyla büyüledi - Resim: 1

Bir döneme damga vuran Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, anne olduktan sonra oyunculuğa kısa bir ara vermişti. Oğlu Fikret’le ilgilenmeyi tercih eden ünlü oyuncu, bu süreçte gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

1 5
Pınar Deniz yeni tarzıyla büyüledi - Resim: 2

Joy Awards gecesinde sergilediği stil ile yeniden gündeme gelen Pınar Deniz, zarif ve modern görünümüyle beğeni topladı.

2 5
Pınar Deniz yeni tarzıyla büyüledi - Resim: 3

PINAR DENİZ’DEN YENİ BİR İMAJ

Ünlü oyuncunun yüz hatlarını öne çıkaran yeni görünümü ve modern saç kesimi gözlerden kaçmadı. Parlak cildi, akışkan kumaştan tasarlanan ve omuzdan dökülen kıyafetiyle oldukça şık bir duruş sergileyen Deniz, stil tercihleriyle adından söz ettirdi.

3 5
Pınar Deniz yeni tarzıyla büyüledi - Resim: 4

SOSYAL MEDYADAN TAM NOT

Doğal makyajı ve hafif dalgalı saçlarıyla kombini tamamlayan Pınar Deniz’in yeni tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Saç modeli özellikle övgü alırken, birçok kullanıcı “İnanılmaz güzel olmuş” şeklinde yorumlar yaptı.

4 5
Pınar Deniz yeni tarzıyla büyüledi - Resim: 5

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Pınar Deniz, Elle dergisine verdiği röportajda kendisine yöneltilen “Tekrar oyunculuğa dönüyor musunuz?” sorusuna net bir şekilde “Evet, dönüyorum” yanıtını vererek hayranlarını sevindirmişti.

5 5
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro