Bir döneme damga vuran Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, anne olduktan sonra oyunculuğa kısa bir ara vermişti. Oğlu Fikret’le ilgilenmeyi tercih eden ünlü oyuncu, bu süreçte gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.
Pınar Deniz yeni tarzıyla büyüledi
Başarılı oyuncu Pınar Deniz, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen Joy Awards törenine katıldı. Lavanta halısında boy gösteren Deniz’in saçlarını kısalttığı ve yenilediği tarzıyla dikkatleri üzerine çektiği görüldü.Derleyen: Hande Karacan
Joy Awards gecesinde sergilediği stil ile yeniden gündeme gelen Pınar Deniz, zarif ve modern görünümüyle beğeni topladı.
PINAR DENİZ’DEN YENİ BİR İMAJ
Ünlü oyuncunun yüz hatlarını öne çıkaran yeni görünümü ve modern saç kesimi gözlerden kaçmadı. Parlak cildi, akışkan kumaştan tasarlanan ve omuzdan dökülen kıyafetiyle oldukça şık bir duruş sergileyen Deniz, stil tercihleriyle adından söz ettirdi.
SOSYAL MEDYADAN TAM NOT
Doğal makyajı ve hafif dalgalı saçlarıyla kombini tamamlayan Pınar Deniz’in yeni tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Saç modeli özellikle övgü alırken, birçok kullanıcı “İnanılmaz güzel olmuş” şeklinde yorumlar yaptı.
SETLERE GERİ DÖNÜYOR
Pınar Deniz, Elle dergisine verdiği röportajda kendisine yöneltilen “Tekrar oyunculuğa dönüyor musunuz?” sorusuna net bir şekilde “Evet, dönüyorum” yanıtını vererek hayranlarını sevindirmişti.