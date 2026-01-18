Pınar Deniz yeni tarzıyla büyüledi

Bir döneme damga vuran Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, anne olduktan sonra oyunculuğa kısa bir ara vermişti. Oğlu Fikret’le ilgilenmeyi tercih eden ünlü oyuncu, bu süreçte gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.