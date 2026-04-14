ABD ile İsrail’in İran’a karşı savaşı devam ederken çok sayıda ülke çatışmalara tepki gösterdi. Başta Türkiye olmak üzere Çin, Rusya, Mısır ve İtalya gibi ülkeler ABD ve İsrail’e sert tepki gösterdi. Hatta İtalya, İsrail ile olan savunma anlaşmalarını askıya aldı.

Daha önce Türkiye’nin savaşa karşı tutumundan övgü ile bahseden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan yeni bir açıklama geldi. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail’e tepki gösteren ülkelerin tarihsel kökenlerine vurgu yaptı.

Pezeşkiyan, İspanya, Çin, Rusya, Türkiye, İtalya ve Mısır’ı sayarak söz konusu ülkelerin tutumlarının ‘derin kültürel ve tarihsel köklerinden’ kaynaklandığının altını çizdi.

Mesud Pezeşkiyan’ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

“Uygarlıkların özü, kritik tarihsel dönüm noktalarında kendini açığa vurur. İspanya, Çin, Rusya, Türkiye, İtalya ve Mısır'ın, Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığı ve suçlarına karşı aldıkları tutumlar, derin kültürel ve tarihsel köklerinden kaynaklanmaktadır.”