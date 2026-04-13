İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin olumsuz sonuçlanması sonrası taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Beyaz Saray yönetiminin tutumunu eleştirdi.
"İRAN HALKININ HAKLARINA SAYGI GÖSTERMELİ"
Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından, "ABD hükümeti totaliter tutumundan vazgeçip İran halkının haklarına saygı gösterirse, bir anlaşmaya varmanın yolları mutlaka bulunacaktır. Müzakere ekibinin üyelerine, özellikle de sevgili kardeşim Dr. Qalibaf’a başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.