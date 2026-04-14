14 Nisan 2026 Salı
Dünyanın en iyi 15 kalecisi açıklandı: Listede Türkiye'den bir isim var

Dünya futbolunda aktif en iyi 15 kaleci açıklandı. The Athletic tarafından hazırlanan listede yer alan isimlerin, elit seviyedeki performans süreleri, istikrarları ve oyuna etkilerine göre değerlendirildiği belirtildi. Listede Türkiye'de forma giyen bir isim de yer aldı.

İbrahim Doğanoğlu
15- Ederson | Fenerbahçe

14- Diogo Costa | Porto

13- Unai Simon | Athletic Bilbao

12- Yann Sommer | Inter

11- Jordan Pickford | Everton

10- Gregor Kobel | Borussia Dortmund

9- Joan Garcia | Barcelona

8- Jan Oblak | Atletico Madrid

7- David Raya | Arsenal

6- Emiliano Martinez | Aston Villa

5- Mike Maignan | Milan

4- Manuel Neuer | Bayern Münih

3- Alisson Becker | Liverpool

2- Gianluigi Donnarumma | Manchester City

1- Thibaut Courtois | Real Madrid

Kaynak: Diğer
