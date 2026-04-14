15- Ederson | Fenerbahçe
Dünyanın en iyi 15 kalecisi açıklandı: Listede Türkiye'den bir isim var
Dünya futbolunda aktif en iyi 15 kaleci açıklandı. The Athletic tarafından hazırlanan listede yer alan isimlerin, elit seviyedeki performans süreleri, istikrarları ve oyuna etkilerine göre değerlendirildiği belirtildi. Listede Türkiye'de forma giyen bir isim de yer aldı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
14- Diogo Costa | Porto
13- Unai Simon | Athletic Bilbao
12- Yann Sommer | Inter
11- Jordan Pickford | Everton
10- Gregor Kobel | Borussia Dortmund
9- Joan Garcia | Barcelona
8- Jan Oblak | Atletico Madrid
7- David Raya | Arsenal
6- Emiliano Martinez | Aston Villa
5- Mike Maignan | Milan
4- Manuel Neuer | Bayern Münih
3- Alisson Becker | Liverpool
2- Gianluigi Donnarumma | Manchester City
1- Thibaut Courtois | Real Madrid
Kaynak: Diğer