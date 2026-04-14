Yeniçağ Gazetesi
14 Nisan 2026 Salı
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Üç yıl sonra Murat Ülker’i solladı: Artık Türkiye’nin en zengini o isim oldu

Forbes’un "Gerçek Zamanlı Milyarderler" listesinde taşlar yerinden oynadı. Uzun süredir Türkiye’nin en zengin ismi unvanını koruyan Murat Ülker, liderliği 5,3 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding’in patronu Şaban Cemil Kazancı’ya kaptırdı.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Haberi Paylaş
Forbes’un "Gerçek Zamanlı Milyarderler" listesinde yaptığı son güncelleme, Türkiye iş dünyasında dengeleri altüst etti.

1 11
2 11
3 11
Listenin yeni bir numarası olan Şaban Cemil Kazancı, 5,3 milyar dolarlık servetiyle zirveye yerleşirken; Ülker, 5,2 milyar dolarla hemen arkasında yer aldı.

4 11
Ocak ayında vefat eden Kazancı Holding Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı’nın ardından, yaklaşık 2,3 milyar dolar değerindeki hisselerin yasal varisler arasında paylaştırılması süreci devam ediyor.

5 11
Ekonomi çevreleri, bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte Şaban Cemil Kazancı’nın servetinin daha da artacağını ve liderlik konumunu perçinleyeceğini öngörüyor.

6 11
Türkiye merkezli listedeki bu değişimin yanı sıra, yurt dışında faaliyet gösteren Türk iş insanları arasında Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya yükselişini sürdürüyor.

7 11
13,9 milyar dolarlık dev servetiyle dünyanın en zengin 206. ismi olan Ulukaya, küresel ölçekte en başarılı Türk girişimci olarak dikkat çekiyor.

8 11
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile imzalanan sponsorluk anlaşması sonrası, dev yoğurt markası Chobani’nin Türkiye pazarına gireceği yönündeki beklentiler artmıştı.

9 11
Ancak Ulukaya’nın küresel başarısına rağmen, şirketin Türkiye operasyonlarına ilişkin henüz somut bir adım atılmış değil.

10 11
11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro