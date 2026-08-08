ABD'nin Utah eyaletindeki orman yangınına müdahalede bulunan helikopterlerden birinin kaza yaptığı ve içerisindeki 2 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA), Utah'taki orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu yangını söndürmek için görev yapan 7 helikopterden birinin kaza yaptığı belirtilen açıklamada, helikopterin içerisindeki 2 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.
Utah'ta 27 Temmuz'da yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangın yaklaşık 427 kilometrekarelik alana yayılmıştı. Yangın, yüzde 19 oranında kontrol altına alınmıştı.