Kaynak: Haber Merkezi

Tarihçi Sinan Meydan, "Mekke İttifakı"nın Türkiye'yi bölgesel savaşların tarafı haline getirebileceğini söyleyerek, anlaşmanın TBMM süreci ve hukuki bağlayıcılığına ilişkin sorular yöneltti.

"Üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak." diyen Meydan, "Şimdi böyle bağlayıcı bir antlaşmaya niye ihtiyaç duyuldu?" sorusunu yöneltti.

Meydan, "Mekke İttifakı"na yönelik eleştirilerini şu sözlerle devam ettirdi:

"TÜRKİYE NEDEN BÖYLE BAĞLAYICI BİR ANTLAŞMAYA İMZA KOYDU?"

Son bir yıldaki İsrail-ABD ve İran savaşı sırasında İran, Suudi Arabistan'a yönelik olarak 1020 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirmiş. Son 5 yılda üç ülke; İran, Hindistan ve Afganistan Pakistan'a sınır ötesi askeri operayonlar ve füze saldırıları gerçekleştirmiş. Suudi Arabistan yönetimi ABD ve İsrail'le birlikte hareket ederken, İran her fırsatta Suudi Arabisatan'ı bombalarken, Pakistan saldırı tehdidi altındayken NATO üyesi Türkiye neden böyle bağlayıcı bir antlaşmaya imza koydu?

Yarın İran, Suudi Arabistan'a saldırınca Türkiye bu antlaşma gereği İran'a savaş mı ilan edecek? Yarın Hindistan Pakistana saldırdığı zaman Türkiye Hindistan'a savaş mı ilan edecek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle ağır ve bağlayıcı metnin altına imza koyduran devlet aklı kimin aklıdır? Bu antlaşma TBMM'de görüşüldü mü? Muhalefet bu konuda ne biliyor(du)? Bu arada; Bu 2026 "Mekke İttifakı", Atatürk'ün 1937'deki SADABAT PAKTI ile özdeşleştirilemez. 1937'de Türkiye, İran, Irak, Afganistan arasındaki Sadabat Paktı'nın zemini, zamanı, koşulları ve içeriği çok farklıydı.