OLAYLAR

870 - Meerssen Anlaşması: Kral II. Louis ve üvey kardeşi II. Charles'ın Orta Frank Krallığını doğu ve batı olmak üzere iki parçaya ayırdı.

1220 - İsveç, Lihula Savaşı'nda Eston kabilelerine yenildi.

1264 - Mudéjar isyanı, Müslüman asiler Alcázar of Jerez de la Frontera'yıKastilya kuvvetlerinin mağlup ederek geri alırlar.

1503 - İskoç Kralı IV. James, Margaret Tudor ile Edinburgh'taki Holyrood Manastırında evlenir.

1526 - Uyluk Kuşatması sonuçlandı ve Uyluk şehri, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.

1588 - İspanyol Armadası'nın, İngiltere'ye çıkarma amaçlı seferi yenilgiyle sonuçlandı.

1648 - Osmanlı tahtına, IV. Mehmet (Avcı) çıktı.

1876 - Thomas Edison, "mimeograph" da denen teksir makinesinin patentini aldı.

1908 - Wilbur Wright, Le Mans, Fransa'daki yarış pistinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

1915 - Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

1925 - ABD'de, siyahi düşmanı gizli örgüt Ku Klux Klan'ın ilk kongresi yapıldı.

1928 - İstanbul'da, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın yaptığı Taksim Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı. Açılışa 30.000'i aşkın İstanbullu katıldı.

1929 - Alman hava gemileri Zeplin'lerin en gelişmişlerinden biri olan LZ 127 Graf Zeppelin dünya turu için havalandı.

1931 - Hoover Barajı'nda işçiler greve başladı.

1939 - 600 Yahudi mülteci taşıyan Panama bandıralı Parita gemisi İzmir Limanına geldi; Yahudilerin karaya çıkmalarına izin verilmedi.

1945 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği, Japonya'ya savaş ilan etti.

1949 - Avrupa Konseyi ilk toplantısını Strazburg'da yaptı. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne kabul edildi.

1949 - Bhutan bağımsızlığını ilan etti.

1951 - Halkevleri'nin kapatılarak, mallarının Hazine'ye devredilmesine dair 5830 sayılı kanun TBMM'de kabul edildi.

1963 - ABD, Birleşik Krallık ve SSCB, nükleer denemelerin durdurulması konusunda yaptıkları antlaşmayı Kremlin'de imzaladılar.

1964 - Kıbrıs'a düzenlenen harekât sırasında, uçağı isabet alan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Rum kesimindeki hastanede öldü.

1974 - ABD Başkanı Richard M. Nixon, Watergate skandalı nedeniyle istifa etti. Nixon, istifa eden ilk ABD Başkanı oldu.

1975 - Çin'de tayfun sebebiyle Banqiao Barajı çöktü ve sel meydana geldi. 86.000'den fazla kişi öldü.

1979 - 1979 ODTÜ İstiklal Marşı krizi: ODTÜ'nün açılışında İstiklal Marşı protesto edildi, enternasyonal marşı söylendi.

1981 - Türkiye'nin ilk turistik hava alanı olan Dalaman Havalimanı açıldı.

1991 - Varşova Radyo Kulesi yıkıldı.

1992 - Çorlu'da bir fabrikada metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu: 29 kişi öldü, 86 kişi yaralandı.

2000 - Konfederasyona ait H.L. Hunley adlı denizaltının batığı, 136 yıl okyanus tabanında kaldıktan sonra su yüzüne çıkartıldı.

2008 - 29. Olimpiyat Oyunları Pekin'de başladı.

2023 - Hawaii'nin Maui adasında başlayan orman yangınları nedeniyle 17.000 bin dönümlük alan zarar gördü, 106 kişi hayatını kaybetti ve 1.300 kişi kayboldu.

2025 - Azerbaycan-Ermenistan Barış Anlaşması imzalandı.

DOĞUMLAR

1079 - Horikawa, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 73. imparatorudur (ö. 1107)

1170 - Dominik Nuñez de Guzman, Dominiken tarikatının kurucusu (ö. 1221)

1646 - Godfrey Kneller, İngiltere'nin önde gelen portre ressamıydı (ö. 1723)

1748 - Johann Friedrich Gmelin, Alman doğa bilimci, böcek bilimci ve botanikçi (ö. 1804)

1833 - Karl Klaus von der Decken, Alman kâşif (ö. 1865)

1869 - Julia Wilmotte Henshaw, Kanadalı botanikçi (ö. 1937)

1879 - Emiliano Zapata, Meksikalı direnişçi ve Meksika Devrimi´nin lideri (ö. 1919)

1881 - Paul Ludwig Ewald von Kleist, Almanya'nın süvari subayı ve Nazi Almanyası'nın Generalfeldmarschall'i (ö. 1954)

1901 - Ernest Lawrence, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1958)

1902 - Paul Dirac, İngiliz fizikçi, matematikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1984)

1907 - Benny Carter, Amerikan trumpetçi, besteci, aranjör ve grup lideri (ö. 2003)

1910 - Sylvia Sidney, Amerikalı oyuncu (ö. 1999)

1919 - Dino De Laurentiis, İtalyan film yapımcısı (ö. 2010)

1919 - George Gerbner, Macar asıllı Amerikalı iletişim bilim profesörü (ö. 2005)

1921 - Esther Williams, Amerikalı film aktörü ve yüzücü (ö. 2013)

1925 - Aliya İzzetbegoviç, Boşnak siyasetçi (ö. 2003)

1926 - Richard Anderson, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1928 - Edip Cansever, Türk şair (ö. 1986)

1929 - Yılmaz Duru, Türk oyuncu, yapımcı, yönetmen ve senarist (ö. 2010)

1929 - Luis García Meza Tejada, Eski bir Bolivya diktatörü idi (ö. 2018)

1930 - Delia Razon, Filipinli aktris (ö. 2025)

1931 - Roger Penrose, İngiliz matematiksel fizikçi, matematikçi ve bilim felsefecisi

1935 - Donald Bellisario, Amerikalı TV yapımcısı ve senarist

1936 - Ercan Bostancıoğlu, Türk komedyen ve oyuncu

1936 - Çolpan İlhan, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2014)

1936 - Erol Büyükburç, Türk pop müziği sanatçısı (ö. 2015)

1937 - Dustin Hoffman, Amerikalı sinema oyuncusu

1938 - Dave Godfrey, Kanadalı yazar ve yayıncı (ö. 2015)

1940 - Dennis Tito, Amerikalı mühendis

1942 - Aziz Çalışlar, Türk çevirmen, araştırmacı, denemeci ve tiyatro yazarı (ö. 1995)

1943 - Dengir Mir Mehmet Fırat, Türk avukat ve siyasetçi (ö. 2019)

1944 - Michael Johnson, Amerikalı pop, country ve folk şarkıcısı, gitarist (ö. 2017)

1948 - Svetlana Savitskaya, Sovyet pilot ve kozmonotu

1950 - Jamie O'Hara, Amerikalı country şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (ö. 2021)

1951 - Martin Brest, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve film yapımcısı

1951 - Louis van Gaal, Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör

1951 - Muhammed Mursi, Mısırlı siyasetçi (ö. 2019)

1951 - Mamoru Oshii, Japon animatör, yönetmen ve senarist

1952 - Jostein Gaarder, Norveçli yazar

1953 - Seynan Levent, Türk program yapımcısı, televizyon yönetmeni ve muhabiri

1953 - Nigel Mansell, İngiliz yarış pilotu

1955 - Herbert Prohaska, Avusturyalı millî futbolcu ve teknik direktör

1956 - Cecilia Roth, Arjantinli aktris

1957 - Dieuwertje Blok, Hollandalı aktris, yazar ve sunucu (ö. 2025)

1960 - Mustafa Balbay, Türk gazeteci

1961 - David Howell Evans, İrlandalı rock grubu U2'nün gitaristi, klavyecisi ve vokali

1964 - Giuseppe Conte, İtalyan hukukçu, akademisyen ve siyasetçi

1964 - Nuray Hafiftaş, Türk ses sanatçısı ve besteci (ö. 2018)

1966 - Jimmy Wales, Amerikalı internet girişimcisi, Vikipedi ve Wikimedia Vakfı'nın kurucusu

1967 - Uche Okafor, Nijeryalı millî futbolcu (ö. 2011)

1969 - Zülfiya Kamalova, Tatar müzisyen (ö. 2024)

1970 - José Francisco Molina, İspanyol millî futbolcu ve teknik direktör

1972 - Joely Collins, Kanadalı yapımcı ve oyuncu

1973 - Cem Öğretir, Türk sunucu ve haberci

1976 - JC Chasez, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı, dansçı, kayıt yapımcısı ve oyuncu

1976 - Tawny Cypress, Amerikalı dizi oyuncusu

1977 - Lindsay Sloane, Amerikalı oyuncu

1977 - Ebru Yaşar, Türk şarkıcı

1978 - Alan Maybury, İrlandalı eski millî futbolcu

1978 - Louis Saha, Fransız futbolcu

1981 - Vanessa Amorosi, Avustralyalı şarkıcı ve müzisyen

1981 - Roger Federer, İsviçreli tenisçi

1981 - Simge Sağın, Türk pop müzik şarkıcısı

1981 - Harel Skaat, İsrailli şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu

1983 - Bade İşçil, Türk oyuncu

1983 - Ebony Simpson, Avustralya'da 9 yaşındayken öldürülen kız çocuğu

1985 - Anita Włodarczyk, Polonyalı çekiç atıcı

1986 - Samuel Yeboah, Ganalı futbolcu

1988 - Beatrice, İngiliz kraliyet ailesinin üyesi

1988 - Danilo Gallinari, Profesyonel İtalyan basketbolcu

1988 - Katie Leung, İskoç oyuncu

1990 - Vladimír Darida, Çek millî futbolcu

1991 - Nélson Oliveira, Portekiz doğumlu genç futbolcu

1992 - Casey Cott, Amerikalı oyuncu

1992 - Josip Drmić, İsviçreli millî futbolcu

1993 - Sanja Vučić, Sırp şarkıcı

1994 - Cameron Payne, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1995 - Choi Seung-cheol, Güney Koreli şarkıcı

1995 - Emre Taşdemir, Türk milli futbolcu

1997 - Antonee Robinson, Amerikalı milli futbolcu

1998 - Shawn Mendes, Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı

2007 - Arvid Lindblad, İngiliz yarış pilotu

ÖLÜMLER

117 - Trajan, Roma İmparatoru (d. 53)

869 - II. Lothar, 855 yılından ölümüne kadar geçen dönemin Lotharingiya kralı (d. 835)

1545 - Injong, Joseon Krallığı'nın 12. kralı (d. 1515)

1553 - Girolamo Fracastoro, İtalyan fizikçi (d. 1478)

1555 - Oronce Finé, Fransız matematikçi ve kartograf (d. 1494)

1719 - Christoph Ludwig Agricola, Alman ressam (d. 1667)

1746 - Francis Hutcheson, İrlandalı filozof (d. 1694)

1827 - George Canning, İngiliz devlet adamı (d. 1770)

1828 - Carl Peter Thunberg, İsveçli doğa bilimci (d. 1743)

1897 - Jacob Burckhardt, İsviçreli sanat tarihçisi (d. 1818)

1897 - Antonio Cánovas del Castillo, İspanya Başbakanı (d. 1828)

1898 - Eugène Boudin, Fransız ressam (d. 1824)

1902 - Jacques Joseph Tissot, kariyerinin çoğunu İngiltere'de geçiren Fransız ressam (d. 1836)

1902 - John Henry Twachtman, Amerikalı ressam (d. 1853)

1944 - Erwin von Witzleben, Alman asker ve Nazi Almanyası'nın mareşali (d. 1881)

1944 - Michael Wittmann, Alman asker ("Kara Baron" lakaplı II. Dünya Savaşı'nda tank komutanı) (d. 1914)

1947 - Anton Ivanovich Denikin, Rus general (d. 1872)

1959 - Albert Namatjira, Aborjin sanatçı (d. 1902)

1961 - Avram Galanti Bodrumlu, Türk eğitimci, siyaset adamı (d. 1873)

1964 - Cengiz Topel, Türk Pilot Yüzbaşı (d. 1934)

1965 - Shirley Jackson, Amerikalı korku, gizem ve gotik kurgu yazarı (d. 1916)

1973 - Dean Corll, Amerikalı seri katil (d. 1939)

1974 - Baldur von Schirach, Alman siyasetçi ve Nazi Almanyası'nda Hitler Gençliği lideri (d. 1907)

1974 - Galip Arcan, Türk tiyatro sanatçısı, oyun yazarı ve oyuncu (d. 1894)

1975 - Cannonball Adderley, Amerikalı caz alto saksafoncusu (d. 1928)

1985 - Louise Brooks, Amerikalı sinema oyuncusu ve dansçı (d. 1906)

1985 - Abdülkadir Bulut, Türk şair (d. 1943)

1985 - Leo Weisgerber, Alman dilbilimci (d. 1899)

1991 - James Irwin, Amerikalı astronot (d. 1930)

1992 - Ebu'l-Kasım Hoyî, İranlı-Iraklı Şii merci (d. 1899)

1996 - Nevill Mott, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1905)

1998 - Bekir Yıldız, Türk öykü yazarı (d. 1933)

2004 - Fay Wray, Kanadalı-Amerikalı oyuncu (d. 1907)

2005 - Ahmed Deedat, Müslüman yazar ve konuşmacı (d. 1918)

2005 - Barbara Bel Geddes, Amerikalı oyuncu (d. 1922)

2007 - Melville Shavelson, Amerikalı sinema yönetmeni, yapımcı ve senarist (d. 1917)

2008 - Orville Moody, Amerikalı golfçü (d. 1933)

2009 - Dani Jarque, İspanyol futbolcu (d. 1983)

2009 - Aram Tigran, Ermeni müzisyen (d. 1934)

2010 - Patricia Neal, Amerikalı oyuncu (d. 1926)

2010 - Massamasso Tchangai, Togolu millî futbolcu (d. 1978)

2011 - Cem Erman, Türk oyuncu (d. 1947)

2012 - Kemal Suman, Türk turizmci ve yazar (d. 1942)

2013 - Karen Black, Amerikalı oyuncu (d. 1939)

2014 - Charles Keating, İngiliz oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1941)

2015 - Gönül Ceylan Ece, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı (d. 1936)

2015 - Sean Price, Amerikalı rap sanatçısı ve prodüktör (d. 1972)

2017 - Arleta, Yunan müzisyen (d. 1945)

2017 - Glen Campbell, Amerikalı şarkıcı, aktör ve müzisyen (d. 1936)

2017 - Barbara Cook, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1927)

2017 - Arlene Gottfried, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1950)

2017 - Ken Roberts, İngiliz profesyonel rugby oyuncusu (d. ?)

2017 - Gonzague Saint Bris, Ödüllü Fransız romancı, biyografi yazarı ve gazeteci (d. 1948)

2017 - Janet Seidel, Avustralyalı kadın şarkıcı, piyanist ve eğitimci (d. 1955)

2017 - Emerenciana Ortiz Santos, Filipinli oyuncu (d. 1937)

2017 - Mattlan Zackhras, Marshall Adaları'nda Devlet Bakanlığı görevi yapmış siyasetçi (d. 1970)

2018 - Nicholas Bett, Kenyalı atlet (d. 1992)

2018 - Ronald Crawford, Avustralyalı eski Olimpiyat uzun atlama sporcusu (d. 1936)

2018 - Arthur Davies, Galli erkek opera sanatçısı (d. 1941)

2018 - Willie Dille, Hollandalı siyasetçi (d. 1965)

2018 - Jarrod Lyle, Avustralyalı profesyonel gölfçü (d. 1981)

2018 - Linda Mkhize, Güney Afrikalı rap müzisyeni, şarkıcı ve DJ (d. 1981)

2018 - Takeshi Onaga, Japon siyasetçi (d. 1950)

2018 - Mihail Şahov, Ukraynalı güreşçi (d. 1931)

2019 - Mazhar Krasniqi, Yeni Zelandalı Müslüman toplum lideri ve insan hakları savunucusu (d. 1931)

2019 - Manfred Max Neef, Şilili siyasetçi ve ekonomist (d. 1932)

2020 - V. Balakrishnan, Hint siyasetçi (d. 1939)

2020 - Buruji Kashamu, Nijeryalı politikacı (d. 1958)

2020 - Alfredo Lim, Filipinli politikacı (d. 1929)

2020 - Chica Xavier, Brezilyalı aktris (d. 1932)

2020 - Nandi Yellaiah, Hint siyasetçi (d. 1942)

2021 - Najma Chowdhury, Bangladeşli akademisyen (d. 1942)

2021 - Bill Davis, Kanadalı siyasetçi (d. 1929)

2021 - Jaan Kaplinski, Estonyalı bir şair, filozof ve kültür eleştirmeni (d. 1941)

2022 - Olivia Newton John, İngiltere doğumlu Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (d. 1948)

2022 - Zofia Posmysz, Polonyalı gazeteci, aktivist, yazar ve romancı (d. 1923)

2022 - Jozef Tomko, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı Slovak kardinal (d. 1924)