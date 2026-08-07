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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti, Ortadoğu ve İslam dünyasının geleceğini şekillendirecek tarihi bir hamleye sahne oldu. Mekke şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında gerçekleşen üçlü zirvenin ardından Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı.

Gelişmeyi değerlendiren gazeteci Ardan Zentürk, bu hamlenin Batı Asya ve Ortadoğu coğrafyası açısından yeni bir jeopolitiğin müjdecisi olduğunu vurguladı.

YENİ BİR İSTİKRAR VE GÜVENLİK ANLAYIŞI

Zentürk, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın bir araya gelerek imzaladığı bu anlaşmanın, bugüne kadar gelişmelerin yalnızca İsrail-İran gerginliği ekseninde okunduğu bölgeye yeni bir istikrar ve güvenlik anlayışı taşıdığını belirtti.

'KURULAN ÜÇLÜ İTTİFAK DENGELERİ KÖKTEN SARSACAK'

İttifakı oluşturan aktörlerin kimliklerinin kritik bir önem taşıdığına dikkat çeken Zentürk, Suudi Arabistan’ın zengin fosil yakıt kaynakları ve petrodolarlarıyla bölgesel bir finansal güç, G20 bünyesindeki tek Arap devleti olduğunu hatırlattı. Pakistan’ın güçlü ordusu ve nükleer kapasitesiyle, Türkiye’nin ise NATO’nun ikinci büyük ordusu, disiplinli yapısı ve gelişmiş savunma sanayisiyle bu masada yer aldığını belirten deneyimli gazeteci, kurulan üçlü paktın bölgesel dengeleri kökten sarsacağını ifade etti.

Görüşmenin mezhepsel bir bloklaşma olarak okunmaması gerektiğinin altını çizen Ardan Zentürk, İsrail medyasında çıkan iddialara karşılık şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun ne Sünnilikle ne Şiilikle ne de İsrail ve İransız bir konuyla alakası var. Bu konu esasında sürekli olarak karşılıklı düşmanlığı tırmandırarak sonuçta Körfez'de bütün bir enerji depolarının geleceğini tehlikeye atmış İran ve İsrail çılgınlığını artık durdurma sürecinin başladığını göstermektedir."

Anlaşmanın en dikkat çekici boyutu ise taraflardan birine yapılan saldırının tümüne yapılmış sayılacağını belirten ortak savunma taahhüdü oldu. Zentürk, bu maddenin sahadaki vekil savaşları stratejisini bitireceğini savunarak, "İran'dan veya vekil savaşçılarından herhangi birinden Suudi Arabistan'a dönük herhangi bir saldırı olursa bu aynı zamanda Türkiye ve Pakistan'ın problemi olarak ortaya çıkacaktır" dedi.

'PAKİSTAN'IN NÜKLEER GÜCÜ BÜYÜK CAYDIRICILIK'

Pakistan’ın sahip olduğu nükleer gücün bu ittifakla bölgesel bir caydırıcılık zeminine oturduğunu belirten Zentürk, bölgede tek nükleer güç konumundaki İsrail'in hamlelerine karşı güçlü bir denge kurulduğunu belirtti. İsrail’in bölgesel tehditlerinin en azından Türkiye ve Suudi Arabistan açısından sonlandığını vurgulayan Zentürk, "İsrail'in mazallah bir gün Türkiye'ye nükleer tehdit oluşturması hâlinde Pakistan nükleer gücü otomatik olarak ve hiç kimseye soru sormadan devreye girecektir" ifadelerini kullandı.

Arap olmayan iki güçlü ordunun Suudi Arabistan ile bir araya gelmesinin kutsal topraklar için de tarihsel bir güvenlik garantisi sunduğunu ifade eden Zentürk, bu adımın savunma sanayisinde Türkiye ile Pakistan arasında yeni atılım zirvelerine kapı aralayacağını dile getirdi.