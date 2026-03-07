Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İran’ın bölge ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiğini belirtti.

Pezeşkiyan, İran’ın dış politikasının karşılıklı saygı, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayandığını ifade ederek, bölge ülkeleriyle dostane ilişkileri sürdürmek istediklerini söyledi.

“HEDEF ABD ASKERİ TESİSLERİ”

İran’ın son dönemde gerçekleştirdiği füze saldırılarına değinen Pezeşkiyan, saldırıların müttefik veya komşu ülkelere yönelik olmadığını savundu. İran’ın yalnızca bölgede bulunan ABD askeri üsleri, tesisleri ve askeri imkanlarını hedef aldığını belirtti.

Pezeşkiyan, İran’ın ABD ve İsrail’den gelen askeri saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, ülkesini korumak için direneceklerini ifade etti.

KOMŞU ÜLKELERE YÖNELİK MESAJ

İran Cumhurbaşkanı daha önce devlet televizyonunda yaptığı konuşmada da güvenlik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Pezeşkiyan, İran’ın Geçici Liderlik Konseyi tarafından alınan kararla saldırı gelmeyen komşu ülkelere yönelik füze fırlatılmaması yönünde karar alındığını duyurmuştu.

Pezeşkiyan ayrıca, İran tarafından hedef alınan komşu ülkelerden özür dilediğini belirterek bölge ülkeleriyle barış ve iş birliğini güçlendirmek istediklerini ifade etmişti.