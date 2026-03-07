Donald Trump, İran’a yönelik yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası Tahran yönetiminin geri adım attığını öne sürdü. Trump, İran’ın bölgedeki komşularından özür dilediğini ve artık onlara saldırmayacağına söz verdiğini iddia etti.

Trump, İran’ın ağır kayıplar verdiğini savunarak, bu durumun ABD ve İsrail’in yoğun askeri baskısı sonucu ortaya çıktığını ileri sürdü.

'ORTADOĞU’YU KONTROL ETMEK İSTİYORLARDI'

ABD Başkanı, İran’ın bölgedeki etkisini kaybettiğini savunarak Tahran yönetiminin Ortadoğu’yu kontrol etmeyi hedeflediğini ancak bu girişimde başarısız olduğunu söyledi.

Trump, İran’ın “Ortadoğu’nun zorbası olmaktan çıktığını” iddia etti.

Trump ayrıca İran’ın uzun süre zayıf bir konumda kalacağını öne sürerek, ülkenin bölgedeki gücünü kaybettiğini savundu.

YENİ SALDIRI MESAJI

Trump açıklamasında İran’a yönelik yeni saldırı ihtimaline de değindi. İran’ın davranışlarının devam etmesi halinde daha sert askeri adımlar atılabileceğini ifade eden Trump, “Bugün İran çok sert bir şekilde vurulacak” dedi.

Trump’ın açıklamalarına yanıt ise İran Devrim Muhafızları’ndan geldi. Yapılan açıklamada İran’ın komşu ülkelere yönelik saldırıları durdurma kararı aldığı ancak herhangi bir saldırı durumunda bu kararın geçerli olmayacağı belirtildi.

Açıklamada, düşmanca eylemlerin sürmesi halinde ABD ve İsrail’e ait bölgedeki askeri üsler ile çıkarların kara, deniz ve havada hedef alınacağı uyarısı yapıldı.