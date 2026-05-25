Cuma günü 102,77 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 100,21 dolardan kapatmıştı. Yeni haftaya sert düşüşle başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.08 itibarıyla yaklaşık yüzde 5,1 gerileyerek 95,10 dolara indi.

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 5,6 düşüşle 91,20 dolar seviyesinde işlem gördü.

DÜŞÜŞTE ABD-İRAN MESAJLARI ETKİLİ OLDU

Fiyatlardaki gerilemenin ana nedeni, ABD ile İran arasında uzlaşma sağlanabileceğine yönelik açıklamalar oldu. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin “düzenli ve yapıcı” ilerlediğini belirtti.

Uzmanlara göre bu gelişmeler, özellikle Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasiteyle açılabileceği ve petrol arzının kesintisiz devam edebileceği beklentisini güçlendirdi.

ARZ ENDİŞELERİ AZALIYOR

Olası anlaşma, küresel petrol arzına yönelik riskleri azaltırken fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Ancak uzmanlar, bölgede hasar gören enerji altyapısının tamamen onarılmasının zaman alabileceğini ve petrol akışının normale dönmesinin aylar sürebileceğini vurguluyor.

KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, Brent petrolde teknik olarak:

107,19 dolar seviyesini direnç

92,93 dolar seviyesini destek

olarak değerlendiriyor.