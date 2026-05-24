Dünya, Orta Doğu’daki savaş tamtamları ve sıcak çatışma senaryoları nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki tırmanışı endişeyle izlerken, Akdeniz’in komşusu Mısır’dan piyasalara derin bir nefes aldıracak müjde geldi.
Mısır'dan küresel enerji depremi: Çölün ortasından son 15 yılın en büyük petrolü çıktı
Küresel enerji krizinin ortasında ezber bozan bir son dakika gelişmesi yaşandı. Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Batı Çölü’nün derinliklerinde tam 70 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşan devasa bir rezerv bulduklarını resmen duyurdu. Son 15 yılın en büyük rezervi olarak kayıtlara geçti.Derleyen: Züleyha Öncü
Agresif bir arama stratejisi yürüten Kahire yönetimi, çorak arazilerin ortasında yürüttüğü sondaj çalışmalarında son 15 yılın en büyük enerji damarına ulaştı.
15 Yıllık Sessizliği Bozan Rekor: "Güney Bostan-1X"
Sözcü Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre bu tarihi kırılmanın ve büyük atılımın merkezinde, "Güney Bostan-1X" adı verilen stratejik arama kuyusu yer alıyor. Çölün metrelerce altında yürütülen hummalı sondaj çalışmalarında, toplamda 121 metre kalınlığa ulaşan benzersiz, devasa petrol ve doğalgaz katmanları tespit edildi. Mühendislerin kuyudan elde ettiği ilk teknik veriler, sahanın barındırdığı serveti şu rakamlarla ortaya koydu:
9 milyar metreküp temiz doğalgaz rezervi,
10 milyon varil yüksek kaliteli ham petrol ve kondensat varlığı,
Toplam Hacim: Tek bir sahada tam 70 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşan devasa kapasite!
Milyarlarca Dolarlık Masraf Sıfırlandı: Jet Hızıyla Şebekeye Bağlanacak
Mısır’ın bu son keşfini dünyadaki diğer petrol bulgularından ayıran ve stratejik değerini katlayan asıl unsur ise eşsiz lojistik avantajı oldu. Yeni bulunan enerji sahası, hâlihazırda aktif olarak üretim yapan dev tesislere ve ulusal boru hattı altyapısına sadece 10 kilometre mesafede yer alıyor.
Bu kritik yakınlık sayesinde, yeni bir hat çekmek için harcanacak milyarlarca dolarlık altyapı yatırımı ihtiyacı tamamen ortadan kalktı. Çölün altındaki gaz ve petrol, çok kısa bir süre içinde mevcut şebekeye bağlanarak doğrudan ekonomiye kazandırılacak ve piyasalara sürülecek.
Enerji Krizine Karşı 100 Yeni Kuyuyla "Stratejik Kalkan"
Son yıllarda yerel üretimde yaşanan düşüş ve artan iç talep nedeniyle zor günler geçiren Mısır hükümeti, bu krizi dağıtmak için agresif bir enerji doktrini izliyor. 2026 yılı sonuna kadar 100’den fazla yeni arama kuyusu açmayı hedefleyen Kahire yönetimi, Güney Bostan-1X keşfiyle birlikte enerjide dışa bağımlılığı azaltma yolundaki en somut zaferini elde etmiş oldu.
Bölgesel savaş senaryolarının petrol fiyatlarını tırmandırarak küresel ekonomileri tehdit ettiği bir atmosferde, Mısır’ın bu yerli üretim hamlesi, ülkeyi enerji denkleminde kırılgan olmaktan çıkarıp daha dirençli, bağımsız ve güvenli bir liman haline getiriyor.