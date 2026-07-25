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Kaynak: AA

Dayanıklılığı, şeffaflığı ve kolay şekil verilebilirliği sayesinde birçok sektörde kullanılan “pet resin” ithalatına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya alındı.

Düzenlemeye göre, gıda ve içecek ambalajlarından tekstil ürünlerine kadar geniş kullanım alanına sahip (78 ml/g veya üzeri viskoziteye sahip) pet resin ithalatında uygulanan korunma önlemine muafiyet sağlamak amacıyla tarife kontenjanı açıldı.

Bu kapsamda kontenjan miktarı;

Birinci dönemde 12 bin 41 ton,

İkinci ve üçüncü dönemlerde ise ayrı ayrı 24 bin 81 ton olarak belirlendi.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi için belirlenen üst sınır ise ilk dönemde 4 bin 14 ton, sonraki dönemlerde 8 bin 27 ton olacak.

Kontenjanlar “ilk gelen ilk alır” yöntemiyle dağıtılacak. Ayrıca tek bir ithal lisansı kapsamında en fazla 150 tonluk kontenjan tahsis edilebilecek.

Yeni düzenlemenin, sanayide hammadde erişimini kolaylaştırırken ithalat dengesini de korumayı hedeflediği değerlendiriliyor.