Vize başvurusu yapacaklar dikkat: Bakanlık harekete geçti

Bir saç spreyi reklamında yer alan "Her 10 günde 2 bin yeni saç kökü", "Saç üretimini aktive eder" ve "Saç kökleri uyku hâlinden çıkıyor" ifadelerinin bilimsel olarak kanıtlanamadığı belirlendi. Reklamların daha önce yapılan uyarılara rağmen devam etmesi nedeniyle ilgili firmaya üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.