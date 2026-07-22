Yeniçağ Gazetesi
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Vize başvurusu yapacaklar dikkat: Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, "vize garantisi" ve "yüzde 100 onay" vaadiyle tüketiciyi yanıltan firmalara karşı harekete geçti. Reklam Kurulu, gerçek dışı vize vaatlerinde bulunan şirketlerin reklamlarını durdururken, bilimsel dayanağı olmayan "saç çıkarır" iddialarıyla tanıtım yapan firmalara da ağır yaptırım

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Vize başvurusu yapacaklar dikkat: Bakanlık harekete geçti - Resim: 1

Vize başvurusu yapmayı planlayan vatandaşları yakından ilgilendiren karar Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve tanıtımlara yönelik yaptığı incelemelerde, "vize garantisi", "vize randevu garantisi" ve "yüzde 100 onay garantisi" gibi ifadeler kullanan firmalar hakkında yaptırım kararı aldı.

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Vize başvurusu yapacaklar dikkat: Bakanlık harekete geçti - Resim: 2

"YÜZDE YÜZ VİZE GARANTİSİ" REKLAMLARI DURDURULDU

Reklam Kurulu'nun 371. toplantısında ele alınan dosyalarda, vize aracılık hizmeti sunan bazı şirketlerin tüketicilere sonuç garantisi veriyormuş izlenimi oluşturduğu tespit edildi.

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Vize başvurusu yapacaklar dikkat: Bakanlık harekete geçti - Resim: 3

Kurul, "vize garantisi", "vize randevu garantisi", "garanti çözüm", "hızlı başvuru", "kesintisiz destek" ve "yüzde 100 onay garantisi" gibi ifadeler kullanan 6 firmanın reklamlarının üç aya kadar tedbiren durdurulmasına karar verdi. Yetkililer, hiçbir şirketin vize sonucuna ilişkin garanti veremeyeceğine dikkat çekti.

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Vize başvurusu yapacaklar dikkat: Bakanlık harekete geçti - Resim: 4

BİLİMSEL DAYANAĞI OLMAYAN "SAÇ ÇIKARIR" REKLAMLARINA DA CEZA

Kurul, yalnızca vize reklamlarını değil, sağlık alanındaki yanıltıcı tanıtımları da mercek altına aldı.

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Vize başvurusu yapacaklar dikkat: Bakanlık harekete geçti - Resim: 5

Bir saç spreyi reklamında yer alan "Her 10 günde 2 bin yeni saç kökü", "Saç üretimini aktive eder" ve "Saç kökleri uyku hâlinden çıkıyor" ifadelerinin bilimsel olarak kanıtlanamadığı belirlendi. Reklamların daha önce yapılan uyarılara rağmen devam etmesi nedeniyle ilgili firmaya üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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Vize başvurusu yapacaklar dikkat: Bakanlık harekete geçti - Resim: 6

185 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Reklam Kurulu, 2026 yılının ilk yedi ayında 21 bini aşkın dosyayı karara bağladı.

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Vize başvurusu yapacaklar dikkat: Bakanlık harekete geçti - Resim: 7

Bu dönemde tüketiciyi yanıltıcı reklamlar nedeniyle 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanırken, bilimsel temeli bulunmayan sağlık beyanları ve dinî duyguları istismar eden tanıtımlar hakkında da yaptırım kararı alındı.

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