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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu’nun Korgan ilçesindeki yaylalarda yürütülen maden arama ve sondaj çalışmaları yeniden gündemde. Korgan Yaylası’ndaki faaliyetlerin durdurulması amacıyla Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ve bölge halkı tarafından açılan davada hazırlanan ikinci bilirkişi raporu da sondaj faaliyetlerine olumsuz görüş bildirdi.

İKİNCİ RAPORDA DA AYNI GÖRÜŞ

Ordu İdare Mahkemesi’nin itirazlar üzerine talep ettiği ek bilirkişi raporunda, önceki değerlendirmeler korundu. Raporda sondaj ve ulaşım faaliyetlerinin yayla ile mera alanlarının bütünlüğünü bozabileceği, bölgedeki ekosistemin korunmasının öncelikli olması gerektiği belirtildi.

ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Gölköyün Sesi adlı yerel hesap ise Korgan Turnalık Obası mevkisinde iş makineleri ve sondaj faaliyetlerinin devam ettiğini öne sürdü. Paylaşılan görüntülerde çalışma alanındaki toprak ve mera yapısının bozulduğu iddia edilerek faaliyetlere tepki gösterildi.

Bölgede sondaj çalışmalarının daha önce de yeniden başladığı ve bunun yöre halkının tepkisine neden olduğu haberleştirilmişti.

GÖZLER MAHKEMENİN KARARINDA

Hukuki süreç henüz sonuçlanmış değil. İkinci bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasının ardından gözler Ordu İdare Mahkemesi’nin vereceği yeni karara çevrildi. Bu nedenle bilirkişi raporunun mahkemenin nihai kararı olmadığı, devam eden yargılama kapsamında uzman görüşü niteliği taşıdığı belirtilmeli.