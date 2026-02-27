UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçı evinde 3-0 kaybettiği son 16 play-off turununn rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 yendi. Ancak ilk maçtaki skor dezavantajı nedeniyle Sarı Lacivertliler Avrupa'ya veda etti.

FENERBAHÇE TUR İÇİN ŞARTLARI EŞİTLEMEYE ÇOK YAKLAŞTI

Maç boyunca Nottingham Forest'a büyük zorluk çıkaran Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdikten sonra tur için şartları neredeyse eşitlemeye yaklaştı.

PEREORA ÖNGÖRÜSÜNDE HAKLI ÇIKTI

Karşılaşmadan önce düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'yi yakından tanıyan Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira öngörüsünde haklı çıktı. Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin tur şansını sonuna kadar zorlayacağını ve pes etmeyeceğini ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.

DEVRE ARASINDA 4 DEĞİŞİKLİK YAPMAK ZORUDA KALDI

Takımına rehavete karşı uyarılarda bulunsa da ilk yarıda ortaya konan oyun sonrası Pereira devre arasında 4 hamle birden yapmak zorunda kaldı.

Deneyimli çalıştırıcı maçın ardından yaptığı değerlendirmede turun 1-0'lık ilk yarının ardından turun tehlikeye girdiğini hissetmesi nedeniyle bu köklü değişikliğe başvurduğunu itiraf etti.

'MAÇ TEHLİKELİ BİR DURUMA GELDİĞİ İÇİN YAPMAMIZ GEREKİYORDU'

Pereira devre arasında yaptığı 4 hamleyle ilgili "Bir gol yedik ve oyunumuzda güvenimizi kaybettik. Aynı anda dört oyuncu değişikliği yapmak benim için zordu ama oyuncularla konuştum ve bunun benim kararım olduğunu, maçın bizim için tehlikeli bir duruma geldiği için bunu yapmamız gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.