Fenerbahçe ilk maçını evinde 3-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun rövanşında Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İKİ TAKIM DA KADROSUNDA ROTASYONA GİTTİ

İngiliz ekibi ilk maçta önemli bir skor avantajı yakalaması ve fikstür yoğunluğu sebebiyle kadrosunda rotasyon yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe’de Tedesco da üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadroda zorunlu değişikliklere gitti.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI TAKIMINI ATEŞLEDİ

City Ground’da oynanan karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte deplasman tribününü dolduran Fenerbahçe taraftarlarının güçlü desteği Sarı Lacivertliler’i ateşledi.

NOTTINGHAM FOREST'A KARŞI ÜSTÜN BİR İLK YARI PERFORMANSI

Fenerbahçe ilk maça oranla daha agresif ve baskılı bir oyunla başlayarak Nottingham Forest’a karşı üstün bir ilk yarı performansı sergiledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ İLK YARININ SKORUNU BELİRLEDİ

Sidiki Cherif ile yakaladığı geçiş hücumu fırsatını iyi kullanan Fenerbahçe 22’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içerisinde yaladığı net fırsatı değerlendirmesiyle öne geçti.

Bu golle birlikte geri dönüş için daha da umutlanan Fenerbahçe ilk yarıda Nottingham Forest savunmasını birçok kez zorladı ve ikinci gole yaklaştı. Özellikle ilk yarının son dakikalarında Sidiki Cherif net bir pozisyondan yararlanamadı.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA TUR UMUTLARINI YEŞERTEREK BAŞLADI

İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle geçilirken takımının performansından memnun kalmayan Vitor Pereira ikinci yarıya 4 hamle birden yaparak başladı.

Santra vuruşunun ardından ilk atakta Fenerbahçe ceza sahası içerisinde Kerem Aktürkoğlu’nun fırsatçılığını konuşturarak girdiği pozisyonda rakibin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

Topun başına geçen geçen Kerem 46’da hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydederek tur için umutları yeşertti.

CALLUM HUDSON-ODOI MORALLERİ BOZDU

Buna rağmen gol sonrası Fenerbahçe Nottingham Forest kalesinde beklenen baskıyı kuramadı.

İngiliz ekibi oyunu dengelemeye başladı ve Callum Hudson-Odoi 68’de farkı bire indirdi. Bu golden sonra moral kaybı sahadaki oyuna da yansıdı.

TARIK ÇETİN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Nottingham Forest’ın girdiği gol pozisyonlarında Tarık Çetin’in kritik kurtarışları galibiyeti perçinledi.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

Temponun düştüğü kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe Nottingham Forest’ı deplasmanda 2-1 yenmesine rağmen ilk maçtaki skorla birlikte toplamda 4-2 kaybederek Avrupa Ligi’ne son 16 play-off turunda veda etti.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca.

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Yiğit Efe, Guendouzi, A. Brown, İsmail, Kante, Oğuz, Nene, Kerem, Cherif.

NOTTINGHAM FOREST 1-2 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Maurizio Mariani'nin ilk düdüğüyle Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı başladı.

FENERBAHÇE TEHLİKE YARATTI

16' Fenerbahçe atağında Oğuz'un ceza sahası içerisine çevirdiği topa Kerem gelişine vurdu. Ancak son anda Morato araya girerek topu kornere uzaklaştırdı.

GOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu! Temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham deplasmanında 1-0 öne geçti! ⚽️ pic.twitter.com/Lufcdigz3G — TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ÖNE GEÇTİ

22' Fenerbahçe'nin hızlı atağında Sidiki Cherif ceza sahası içerisindeki Kerem'i gördü. Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

N.FOREST GOLE YAKLAŞTI

24' Anderson Oğuz'dan sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Dar açıdan uzak köşeye şutunda top direğin yanından az farklı dışarı gitti.

CHERIF'İN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

39' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Sidiki Cherif dar açıdan kaleyi düşündü. Top yan ağlarda kaldı.

NOTTINGHAM FOREST'TA LUCCA SARI KART GÖRDÜ

40' Nottingham Forest'ta Lucca, İsmail Yüksek'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

FENERBAHÇE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

41'Nottingham Forest savunmasını dengesiz yakalayan Fenerbahçe ilk gole benzer bir şekilde tehlike yarattı. Bu kez Oğuz'un sağ kanattan çıkardığı topa Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda gelişine vurmak istedi. Ancak etkili bir şut çıkaramadı.

Kante’nin şahane pasında Kerem harika bıraktı! Sidiki Cherif gole çok yaklaştı! pic.twitter.com/WQvzbnPOgl — TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026

CHERIF NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI

45+2' Ceza sahası içerisinde Kerem'in pasında kale önünde topla buluşan Sidiki Cherif net pozisyonda Ortega'yı geçemedi.

İLK YARI SONUCU: NOTTINGHAM FOREST 0-1 FENERBAHÇE

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA KEREM'İN PENALTI GOLÜYLE BAŞLADI

46' Kerem Aktürkoğlu'na ceza sahası içerisinde yapılan müdahale sonrası hakem Mariani penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu kaleciyi ters köşeye yatırararak farkı ikiye çıkardı.

GOOOLLL! Kerem attı seride fark 1’e indi! Fenerbahçe deplasmanda skoru 2-0’a getirdi! pic.twitter.com/w1vLkcxHBR — TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026

TARIK CUNHA'NIN ŞUTUNDA GOLE İZİN VERMEDİ

49' Tarık net pozisyonda Cunha'nın şutunda gole izin vermedi. Seken topa gelişine vuran Dominguez uzaklardan şansını denedi. Top direğin yanından dışarı gitti.

NICO WILLIAMS UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

53' Nico Williams'ın uzaktan sert şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

NOTTINGHAM FOREST GOLÜ BULDU

68' Hudson Odoi'nin golüyle Nottingham Forest farkı bire indirdi.

TARIK ÇETİN BİRE BİRDE IGOR JESUS'UN ŞUTUNU KURTARDI

78' Igor Jesus'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Tarık bir kez daha kritik bir kurtarışla kalesini gole kapattı.

TARIK YİNE GOLE İZİN VERMEDİ

88' Hutchinson defans arkasına sarkarak topla buluştu. Tarık harika bir kurtarışla yine mutlak golü önledi.