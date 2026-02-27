Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli’de düzenlediği iftar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, konuşmasında ABD ve İsrail’in bölgesel politikalarını eleştirerek Türkiye’nin karşı karşıya olduğu risklere vurgu yaptı.

Programda Milli Görüş hareketinin önemine değinen Erbakan, merhum Necmettin Erbakan’ın geçmişte dile getirdiği bölgesel öngörülerin bugün gerçekleştiğini savundu. Kocaeli’ni “Milli Görüş’ün ve Yeniden Refah’ın kalesi” olarak nitelendiren Erbakan, partisinin önümüzdeki seçimlerde daha büyük başarı hedeflediğini söyledi.

“SEÇİM BİLE YAPILAMAYACAK NOKTAYA GELEBİLİRİZ”

Türkiye’nin ciddi bir riskle karşı karşıya olduğunu savunan Erbakan, “Bunlar iyi günlerimiz olabilir. Allah muhafaza buyursun, Türkiye’de seçim bile yapılamayacak noktaya gelebiliriz. Gazze’de yaşanan manzaranın benzeri bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

ABD’nin küresel politikasını da eleştiren Erbakan, “Kuvveti hak sebebi sayan bir anlayışla hareket ediliyor” ifadesini kullandı ve enerji kaynaklarına yönelik müdahaleleri eleştirdi. Ayrıca merhum Necmettin Erbakan’ın, Irak’ın işgalinden sonra Libya, Mısır, Suriye ve İran’a yönelik bölgesel saldırıların olacağını söylediğini hatırlattı ve şunları kaydetti:

“Bugün emekli Amerikan yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda İran’dan sonra Türkiye’nin hedef alınacağı açıkça ifade ediliyor.”

MİLLİ GÖRÜŞ VE ÇÖZÜM VURGUSU

Erbakan, Türkiye’nin bu süreçte güçlü olması gerektiğini belirterek çözümün “Milli Görüş’ün iktidarı” olduğunu savundu:

“Milli Görüş’ün iktidar olması demek bu planların en az 50–100 yıl akamete uğraması demektir.”

Erbakan, ayrıca D-8’in yeniden canlandırılması ve daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri iş birliği modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi ve parti teşkilatlarına üye çalışmaları konusunda çağrıda bulundu.

Konuşmasının sonunda iftar programını düzenleyen teşkilat mensuplarına teşekkür ederek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.