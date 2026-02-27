ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi White House’ta kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair ilk açıklama Mamdani’den geldi.

New York Belediye Başkanı, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmenin “verimli” geçtiğini belirtti. Mamdani, özellikle şehirde konut üretiminin artırılması konusunda iş birliği beklentisini dile getirerek, “New York’ta daha fazla konut inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNDEMDE GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİ DE VARDI

Mamdani, daha sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise görüşmede dikkat çeken bir başlığı daha kamuoyuna açıkladı.

Belediye Başkanı, sabah saatlerinde ICE ekipleri tarafından gözaltına alınan Columbia University öğrencisi Elaina Aghayeva’ya ilişkin endişelerini Trump’a ilettiğini aktardı.

Mamdani’ye göre Trump, öğrenciyle ilgili sürecin yakından takip edildiğini belirterek, “Elaina’nın kısa zamanda serbest bırakılacağını” söyledi.

ABD Başkanı Trump cephesinden ise görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Basına kapalı gerçekleşen temasın içeriğine dair detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.