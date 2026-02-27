İlk maçta 3-0 mağlup olduğu Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play off turunda veda etti.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuncularının performansından dolayı gurur duyduğunu belirterek 'Başımız dik bir şekilde elendik.' yorumunda bulundu.

TEDESCO: 'FENERBAHÇE İLE GURUR DUYUYORUM'

Tedesco'nun maç sonu açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. Kolay değildi, ilk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Turu evimizde kaybettik. Çok iyi mücadele ettik. Kolay değildi. Bugün savaştık ve çok ofansif bir anlayışla sahadaydık. 2-0'ı ilk yarıda sağlayabilirdik. Çok orta yaptık, kalabalık hücum ettik. Pek çok oyuncu çok iyi oynadı."

'TAKIM ONCA SAKATLIĞA RAĞMEN AYAKTA KALDI'

"Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Onun için de kolay değil, tribünden ilk 11'e geçti. Bizim için kalitesi belliydi, sürpriz olmadı. Alaettin'in performansını da biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor ve altyapı takımında oynuyor. Çok büyük bir potansiyel. İzlediğimiz başka oyuncular da var. Oğuz Aydın, birkaç haftadır yoktu ama 2 golde de belirleyiciydi. Takım onca probleme, sakatlığa rağmen hayatta kaldı, çıkış yolu bulup oynadı. Yeni bir sistemle oynadık. Arkada 3'lü 5'li oynamışız fark etmiyor. Bizim için önemli olan ofansif mantalite."

'OOSTERWOLDE, MERT, FRED VE MUSABA ANTALYA'DA OLACAK'

"Jayden Oosterwolde, Antalya maçında olacak. Mert, Fred ve Musaba da Antalya'da olacak."

'NENE DARBE ALDI DURUMU YARIN BELLİ OLACAK'

Nene maçta darbe aldı. Birkaç hafta önce de hamstring kasında sıkıntısı oldu. Tam hatırlayamıyorum, çünkü çok fazla sıkıntı yaşadık. Yarın detaylı şekilde durumuna bakacağız."