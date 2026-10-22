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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-35 Lightning II savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin ile imalat ve bakım çalışmalarını içeren bir çerçeve anlaşmaya vardı. Plan doğrultusunda, gelecek 10 yıllık dönemde ABD için en az 850 uçağın üretilmesi hedefleniyor.

Pentagon’un yazılı bilgilendirmesinde, şirketle yürütülen ortaklıkta yeni bir döneme girildiği aktarıldı. Düzenlemenin uçakların üretimiyle sınırlı kalmayacağı, bakım hizmetlerini de kapsayacağı bildirildi.

F-35 PROGRAMINA 7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Anlaşma kapsamında yedek parçalarla modifikasyon kitlerinin sağlanması ve dünya çapındaki F-35 filosunun bakımının yapılması da planlanıyor. Lockheed Martin’in programla bağlantılı faaliyetlere en az 7 milyar dolar kaynak ayıracağı belirtildi.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 156 UÇAĞA ÇIKARILACAK

Lockheed Martin, kendi açıklamasında üretim temposunun yılda 156 F-35’e ulaştırılmasının amaçlandığını duyurdu.

Ancak planın hayata geçirilmesi için ABD Kongresi’nin onayı ve gereken bütçenin sağlanması şartı bulunuyor. Uygulama süreci, bu iki aşamanın tamamlanmasına bağlı olacak.