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Kaynak: DHA

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kurnaköy Mahallesi Şile Yolu’nda meydana gelen olayda, bir otomobil Şile Yolu'nda bulunan kavşaktan dönüş yaparken Pendik'e giden otomobille çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri savrularak bariyerlere çarptı.

1’İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen olayda, kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobildeki 1 çocuk ve kadın yaralandı. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza nedeniyle trafiği bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

TRAFİK KİLİTLENDİ!

Kazada yaralan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Pendik istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.