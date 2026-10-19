Kaynak: Haber Merkezi

Kavak Yelleri yapımında Aslı karakteriyle tanınan, ardından Muhteşem Yüzyıl’daki Mihrimah Sultan performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Pelin Karahan, meslek yaşamına ilişkin bilinmeyen bir ayrıntıyı paylaştı. Katıldığı programda geçmişteki evliliğinden ve oyunculuk kariyerinden söz eden Karahan, kendisine önemli bir çıkış sağlayan dizide yer almayı başlangıçta istemediğini anlattı.

Oyuncu, ilk evliliği sırasında eşinin mesleğini sürdürmesine karşı çıktığını belirtti. Bu nedenle Mihrimah Sultan karakteri için yapılan ilk çağrıya olumsuz yanıt verdiğini aktaran Karahan, daha sonra ailesinin sorumluluğunu üstlenmek ve maddi açıdan kimseye bağımlı kalmamak düşüncesiyle kararını değiştirdiğini söyledi.

Yaşadığı ikilemi anlatan Karahan, ilk aşamada çalışmayı düşünmediğini ancak annesinin ve kardeşinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendi gelirini elde etmesi gerektiğini fark ettiğini ifade etti. Oyuncu, bu gerekçelerin ardından projede yer almayı kabul ettiğini dile getirdi.

Dizinin ikinci sezonunda boşanma kararı aldığını belirten Karahan, düzenli gelirinin bu dönemde kendisi açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Set ortamında kurduğu dostlukların da zor bir süreçten geçerken kendisine destek olduğunu söyleyen oyuncu, mesleğini sürdürmesinin evliliğinden ayrılabilmesinde etkili olduğunu belirtti.

Karahan, kendi kazancını elde etmenin kendisine bağımsızlık sağladığını ve çalışma arkadaşlarının desteğinin hayatındaki önemli bir dönemde yanında olduğunu sözlerine ekledi.